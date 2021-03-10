本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港武漢肺炎疫情稍放緩，繼3月9日錄得21宗確診後，10日回落至8宗。本地感染佔6宗，包括3宗早前公佈的源頭不明初步確診，現已轉為確診，其中一人是27歲、於西營盤健身室URSUS Fitness工作的男健身教練（第11129號個案）。該健身室多9名員工及顧客初步確診，衞生防護中心正調查個案是否有關。

此外，多7個場所要強制檢測，包括爆疫的健身室URSUS Fitness，以及2名無源頭染疫者住處，即將軍澳厚德邨德安樓和西營盤真光大廈。餘下4個新強檢場所都是天水圍學校。政府指，雖然這4校和附近天富苑4棟已須強檢居屋都無人確診，但整體污水樣本仍驗出武肺病毒，故4校都要強檢師生，但可如常面授課。

3.10強制檢測場所

政府刊憲，2月25日至3月10日曾到訪下列7個場所逾2小時者，須於3月12日或之前檢測；若已在8至10日檢測，可獲豁免。政府將於須強檢的4校內，設立4個臨時採樣站，提供快速抗原測試，以及採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本檢測。快速抗原測試約30分鐘內就有結果，有助盡快找出患者。

住宅

●將軍澳厚德邨德安樓

●西營盤第三街真光大廈

場所

●西營盤健身室URSUS Fitness

學校

●天水圍金巴崙長老會耀道小學

●天水圍中華基督教青年會小學

●天水圍循道衞理中學

●天水圍中華基督教青年會中學

染疫院舍工4檢測假陰性 發病9日仍上班

綜合衞生防護中心連日公佈的資料。第一宗源頭不明個案為一名26歲男病人（第11123號個案），2月21日發燒，翌日檢測，結果呈陰性；本月3日到聯合醫院急症室求醫，同日入院，3次檢測結果仍陰性；至本月8日照氣管鏡，並拿取分泌再檢驗才確診。

病人居於將軍澳厚德邨德安樓，於賽馬會香港心理衞生會樂道居殘疾人士院舍任職活動助理，協助中度弱智的院友物理治療，最後上班日期為3月2日，即發病後9日。院舍50多名院友及20多名工作人員須檢疫。

確診藍高層發燒2日仍上班 發病5日才交樣本

另一宗源頭不明個案為一名58歲男病人（第11128號個案）。他於本月3日發燒，8日遞交樣本，其後確診。病人於深水埗醫局街555號怡高工業中心工作，為一名公司管理人員，最後上班日期為本月5日。病人所居住的葵涌海峰花園1座曾須強檢，但與之前確診單位不同層數及座數。他曾與家人聚餐及與朋友打網球，並在病毒潛伏期間曾光顧不少撐政府藍店。

餘下一宗源頭不明個案涉為27歲男病人（第11129號個案），他沒有病徵，上一次於2月27號檢測，為陰性，3月8日再遞交樣本，其後確診。病人為西營盤健身室URSUS Fitness健身教練，工作時會與1至3名顧客作小組教學，最後上班日期為3月9日。

另外，日前確診並於尖沙嘴星光行潮庭任職的侍應，其所居住的大廈亦出現一宗確診個案，患者是一名63歲男子（第11124號個案）。由於衞生署前一天已公佈相關源頭不明確診個案，故不設疫情記者會。而本港過去14天已累計新增224宗個案，包括171宗本地個案，其中59宗源頭不明。

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府3月11日除在天水圍4校設置流動採樣站，強制檢測師生，也在將軍澳厚德邨增設流動採樣站，為當區居民及工作人員強制檢測。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至3月14日）

●中環愛丁堡廣場（至3月14日）

●黃大仙廣場（至3月14日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月14日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月14日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至3月14日）

●元朗安興遊樂場（至3月14日）

●天水圍天瑞體育館（至3月14日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月12日）

●沙田大會堂廣場（至3月14日）

●大埔社區中心籃球場（至3月14日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月12日）

供重開場所之強檢職員

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月14日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

供該區須強檢居民及職員

●西營盤李陞街遊樂場（3月10日至11日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至3月11日）

●橫頭磡邨宏禮樓側籃球場（至3月10日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至3月14日）

●長沙灣政府合署（至3月10日）

●將軍澳厚德邨德澤樓（3月11日至12日）

●粉嶺綠悠軒第6座L1大堂出口外（至3月10日）

供該區須強檢學生及職員

●天水圍金巴崙長老會耀道小學（3月11日至12日）

●天水圍中華基督教青年會小學（3月11日至12日）

●天水圍循道衞理中學（3月11日至12日）

●天水圍中華基督教青年會中學（3月11日至12日）

供外籍家庭傭工

●中環遮打道行人專用區（3月14日及21日）

●銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（3月14日及21日）

●荔枝角公園入口（3月14日及21日）

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至3.31

食環署宣佈，為達致「應檢盡檢」的目的，會繼續為特定群組，包括高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒檢測，有關計劃的網上登記截止日期已延至3月31日，曾經登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。而根據計劃，檢測承辦商Prenetics Limited會負責提供採樣及檢測服務。

食衞局又公佈，會繼續為全港建造業工地人員在3月內提供一次免費自願檢測服務。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。合資格人士須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測服務。未有預約者將須自行繳付240元的檢測費用。

增3流動採樣站為外傭檢測

勞工處公佈，將於3月14日及21日，連續兩個星期日為外傭提供免費檢測服務，無須預約，地點設在外傭經常聚集的地方，包括中環遮打道行人專用區、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口及荔枝角公園入口，時間為上午10時至下午5時。

勞工處又呼籲職業介紹所和僱主鼓勵及協助外傭前往指定的流動採樣站，接受免費檢測。

北京3.15起禁深喉唾液陰性檢測者入境

北京市政府公佈自3月15日起，將調整由香港入境北京人士有關核酸檢測的規定，由香港直航入境北京的旅客，必須持有香港特區政府認可的本地醫療機構發出的7天內有效核酸檢測陰性結果證明，而證明中註明的檢測採樣方式必須為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子，6歲以下兒童則以咽喉拭子作為主要採樣方式。航空公司將在登機時查驗有關證明，如證明中未採取上述採樣方式或未註明採樣方式，將不予登機。港府呼籲市民留意，索取註明檢測採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉合併拭子的核酸檢測陰性證明，並配合航空公司的登機查驗工作。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新定的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇這些酒店檢疫。

本港疫情

●確診（截至3月10日18:00）

11,128宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

203宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多13人出院（第7201、9723、10796、10886、10955、10959、10962、10991、10996、11000、11039、11072、11108號個案），

共10,675人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

212名確診者仍留醫；

其中14人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9612、9907、10358、10367、10851、10904、10984號個案）、

12人嚴重（第6386、7468、8221、9055、9135、9793、10083、10585、10865、10919、10942、11055號個案），

其餘186人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●九巴68X／2月6及9日／第10711號個案

●的士TR8063／2月11日／第10836號個案

●紅色小巴NB4143／2月16至18日／第10856號個案

兩岸疫情 （截至3月10日09:00）

兩岸疫情最新數字：大陸3月9日新增5宗確診個案，全部為境外輸入，分別是上海2宗，河南1宗，廣東1宗，陝西1宗；新增3宗疑似個案，全在上海。大陸累計確診90,007宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診977宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至3月10日10:15）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.17億，全球死亡人數逼近260萬。疫情最嚴重的美國，累計確診突破2,909萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過52.7萬。印度確診人數超過1,126萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破1,112萬，死亡人數超過26.8萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●土耳其本月開始分省逐步解除武漢肺炎防疫限制，過去8天新增確診病例數都超過1萬宗，回復到與1月初時水平。當局上周開始對多個省分解除防疫禁令後，全國單日病例總數自上周二起連日突破萬，8、9日病例數更超過1.3萬，上一次出現如此疫情規模是在1月6日。

●德國柏林-勃蘭登堡機場的病毒檢測中心周一發現一名來自德國東部薩克森州的公民感染了名為「B.1.525」的變種毒株，是德國境內首次發現該種目前在尼日利亞較為常見的毒株。報道指出，「B.1.525」與最早在英國發現的變異新冠病毒非常相似，但其中的一種蛋白質突變跟最早在南非和巴西發現的變異新冠病毒一致。有消息稱，「B.1.525」自去年12月被發現以來，已在19個國家確診感染約280人。

●希臘一名出生只有37日的男嬰因感染武肺病毒死亡，是該國近6,800宗死亡病例中最年幼一人。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 29,040,513 (525,701)

印度 11,229,398 (157,853)

巴⻄ 11,051,665 (266,398)

俄羅斯 4,284,408 (87,985)

英國 4,235,987 (124,801)

法國 3,969,586 (89,089)

⻄班牙 3,160,970 (71,436)

意⼤利 3,081,368 (100,103)

⼟⽿其 2,793,632 (29,094)

德國 2,513,768 (72,048)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！