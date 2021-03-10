【本報訊】德國BioNTech復必泰疫苗昨首日開打，中山紀念公園體育館一早有人排隊等候。接種者表示選擇復必泰因保護率較高，加上近日有人接種科興疫苗後死亡而失去信心，「（就算）約咗都甩底啦」。

四人不適送院

昨再有七宗注射疫苗後不適送院個案，其中復必泰接種者佔四宗，科興佔三宗。兩名病人須留院觀察，一名79歲男子到源禾路體育館社區疫苗接種中心接種科興疫苗後，心悸及感到暈眩，被送往威爾斯親王醫院；一名53歲男子到龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，感到胸部痲痺，被送往北區醫院。

七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心昨起提供復必泰疫苗接種，中山紀念公園體育館早上8時前約50人排隊等候，當中不少是外籍人士。

兼職保安員的67歲林先生表示，早前曾嘗試預約打科興疫苗但不成功，近日發生接種科興疫苗後死亡個案令他失去信心，「（就算）約咗都甩底㗎啦，睇新聞睇到啦，一單又一單，如果唔好彩咪中囉」。

任職醫生的60歲David認為打疫苗是做正確的事，選擇復必泰全因比起科興有較多數據支持，「這和政治完全無關，只是我們看到復必泰和其他疫苗，比起科興都有更多數據」。

官涌體育館昨早亦有約百人到場接種科興疫苗，年逾70歲梁女士稱，中心內排隊輪候接種者很多，由登記至接種，整個過程約20分鐘。她事前無諮詢醫生意見，但自覺身體健康，情況許可，「無所謂吧，咁多人都接種，怕咩？」

昨共有10,900人接種科興疫苗，5,900人接種復必泰疫苗。八間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率僅得72%，復必泰疫苗的整體接種率則有91%。