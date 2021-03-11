經過北京開刀，選舉委員會職能大變，除了負責選舉特首，也負責選出立法會部份議員，以及提名行政長官候選人、立法會候選人等，而特首候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且在五個界別中每個界別參與提名的委員不能少於15名。外界相信，權力大增後的選委會將成建制派日後兵家必爭之地，而在立法會直選議席勢大削下，建制派預料更要透過中聯辦事前協調，才有望在功能組別及選委會落腳，或要各自搏表現冀中聯辦「賞識」才能「當選」。

中大政治與行政學系副教授馬嶽接受《蘋果》查詢時指，特首選委會日後的議席分布，基本上全由中央話事，相信日後同鄉會、紫荊黨、婦聯等親北京組織，也有可能在立法會分一杯羹，直言日後無論民主派或建制派政黨，在直選均沒有太多出路，尤其若是盛傳推行的「雙議席單票制」下，至少要取得兩三成票才有機會贏取議席：「最重要係協調，但民主派今後都好難協調，建制派就可以協調到，睇吓邊個會被（中聯辦）選中。」

他指，即使任何人在直選勝出，也只是「九十分之一」，較以往為「七十分之一」影響力大減，可以預視日後建制派要在立法會建立勢力，一定會在功能組別和特首選委會中搶灘，「呢個先會係個主戰場。」

至於以往參加直選的建制派細型政黨，如新民黨、自由黨等出路如何？新民黨主席葉劉淑儀認為，日後走較中間路線的政黨仍然大有可為，「因為選民唔投畀左右最極端兩邊」，反而令他們這類政黨受惠，更指新民黨會繼續培養政治人才參政。

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