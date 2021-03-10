【本報訊】正在還柙的43名民主派人士身在囚牢，鬥志不滅，昨日同路人續來探望打氣，囚權組織石牆花創立人邵家臻形容各人「心靈好強大」，盼能適應獄中生活；歌手黃耀明則還「人情債」，探望「瘋狂粉絲」何桂藍；身負多宗官司的林卓廷堅拒申請私飯，堅持要習慣獄中膳食；岑敖暉則鼓勵大家「越爛嘅牌越要比心機打」。

下午1時許，歌手黃耀明帶同朱古力和牛肉乾等零食，到大欖女懲教所探望何桂藍。明哥指「佢仍然好positive（正面），對於自己做嘅決定。」目前被獨囚，專注寫文章消磨時間，笑言「𠵱家寫文寫到手痛」。但探訪室設備簡陋，二人隔着玻璃，僅靠電話聽筒傳來微弱聲音，「大家都好辛苦先聽到對話。」

他解釋，何是他的多年歌迷，「佢好瘋狂㗎」，對上一次演唱會，何連續六晚捧場又送花，今次探望是還人情債，未來會繼續來探望。

邵家臻昨到赤柱監獄探望還柙手足，因懲教探訪安排較過往繁複耗時，故未能探訪民主派人士。他透過探望民主派人士家屬得知，所有還柙的民主派人士心理質素比預期好，「佢哋心靈好強大，用自己方法去適應，去搵唔同嘅生活節奏」，令他十分鼓舞。

林卓廷拒申請私飯

身負多宗官司的林卓廷，其團隊指他被還柙後一直堅拒申請「食私飯」，稱要習慣獄中膳食，更說每餐一格白烚菜、一格白烚肉、一格飯「幾健康」，指他已從容面對。

岑敖暉的fb專頁亦更新，指他在獄中可閱報，得知過去一周市民十分辛苦，勸勉大家「越爛嘅牌越要比心機打。」其妻Nicole發帖指已處理好並寄出第一批寫給岑的信。

民主黨主席羅健熙昨到羅湖懲教所探望袁嘉蔚，他指袁在面對困難時刻，一如她腕上紋身「Fearless」一樣無所畏懼。前香港眾志常委何嘉柔探望袁後，亦惋惜早前與袁到羅湖懲教所探望周庭，豈料事隔數月卻是來探望袁感到「很諷刺」。

沙田區議員石威廉昨到荔枝角收押所探望劉頴匡，劉提及陳日君樞機日前探望眾被告令他鼓舞，但亦擔心樞機健康，而石已向劉告知近日英超賽果。