元朗721白衣人暴動案今在區域法院續審，控方傳召當晚到場治療受傷市民的消防處救護員M出庭作供。他指當日在英龍圍牌坊附近看見有白衣人包圍及拉扯一名男子，他上前欲替該男子檢查，但被阻止。及後有市民向他求助，他發現第六被告「飛天南」吳偉南倒卧地上，檢查發現對方呼吸和脈搏一度停頓。他與同袍為吳進行心肺復蘇法及使用心臟除顫器，未幾吳恢復自主脈搏。

消防處救護員M作供指，當晚駕駛部門緊急應變車輛，11時許到達元朗站J出口附近的英龍圍執行救護工作。現場有人喧鬧及互相喝罵。他最初收到的訊息是車站內有傷者，從J出口進站後看見遠方有約十名白衣人叫囂。

有市民向M求助，稱有人受傷被困站內廁所，亦表達需要警察協助。M透過無線電要求消防指揮中心聯絡警方派員到場。他在站內接觸過5至6名傷者，主要手腳擦傷及輕微流血，亦有人受驚。

白衣人拒證人M接觸被圍男子

M其後離開車站返回地面，看見英龍圍牌坊附近有人起哄叫囂，主要是約十名白衣人。有救護同事看似與「好多白衣人嗰邊」有對話，M遂上前了解。他看見人群包圍一名男子，對男子拉扯及有肢體動作、推撞及捉實男子膊頭，一度拉扯至男子失去平衡。

M認為人群動作有機會令男子受傷，欲上前勸喻人群冷靜，並且讓他安排男子坐下接受檢查，「起碼我接觸到個男子先，同埋將現場嘅氣氛緩和落嚟」。惟現場氣氛不但未有緩和，人群更出言及用動作阻止M，包括用手指指住M，喝罵：「你係咪幫住佢？」人群又拉開他，並用身位阻擋他接觸被圍男子，其後起哄聲浪更大。最終M未能替男子檢查。

控方指，片段顯示男子被圍時，第五被告鄧懷琛及第六被告「飛天南」吳偉南在場，兩人曾有交談，鄧亦有出手襲擊被圍男子。鄧的大狀爭議片中人並非鄧，吳則否認兩人有交談。

指吳偉南起初對呼喚有眼神反應

M又憶述在車站J出口附近、距英龍圍牌坊約30步的距離，曾聽見市民呼喚要求協助。他望向該處時，已見一名男子倒卧地上，身旁有棍狀物。控方指倒地人士為第六被告吳偉南。M按程序為飛天南檢查，發現他鼻樑損傷流血，有意識，但不能形容為清醒，對呼喚有眼神反應，又曾提起前臂約8至9吋回應。

M稱為鼻樑止血期間，男子情況突然惡化，變得面無血色及開始沒有反應，再次檢查發現呼吸和脈搏均停頓。M與同事為男子施行心肺復蘇法及使用心臟除顫器，除顫器分析心律後發現男子恢復自主脈搏，毋須電擊。男子隨後送院治理。

M憶述，當晚遇過眾多輕傷市民求助，在站內見過約20人，他們接受簡單包紮或治理後自行離開，平均一輛救護車的同事要處理4至5名傷者。

6名受審被告依序為運輸公司東主王志榮（55歲）、工程公司東主黃英傑（48歲）、西鐵燒烤樂園東主鄧懷琛（60歲）、「飛天南」吳偉南（57歲）、八鄉鄉事委員會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲），以及維修技工蔡立基（40歲）。

王志榮、黃英傑、鄧英斌、蔡立基四人被控於7月21日在元朗站參與暴動及蓄意傷人。鄧懷琛與吳偉南二人則被控於7月22日在朗和路及元朗站一帶暴動及串謀蓄意傷人。鄧懷琛另被控於7月22日在形點一期商場及元朗站一帶暴動及蓄意傷人。

而「懵良」林觀良（48歲）及「肥林」林啟明（43歲）則已承認暴動罪，控方不會繼續檢控兩人餘下的蓄意傷人罪，控罪留在法庭存檔。兩人繼續還柙候判。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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