【本報訊】政府2月中旬宣佈放寬堂食人數及限聚令，但婚禮和婚宴人數上限仍維持20人。一對即將結婚的準新人，上周六發起聯署，促請政府放寬證婚儀式及婚宴的防疫措施，截至昨晚已有近千人參與。

大型展覽不受限感諷刺

聯署發起人兼準新人賴小姐及其準丈夫3月6日發起聯署，促請政府放寬婚禮及婚宴的防疫措施，包括放寬上限人數至50人、豁免新人在舉行證婚儀式時需要佩戴口罩，以及豁免計算婚禮或婚宴上非場地工作人員。賴小姐認為，聯署中的訴求非常合理，「其實我哋都係想要50人，只不過想合理少少，可以好似出面食肆咁多返啲人」。

賴小姐說，原定目標是收集約200人聯署，目前的聯署人數是在她意料之外，反映不少人均對政府政策感到不滿，「但大家唔知有咩方法可以表達自己嘅訴求」。但她亦表示，對政府會否聆聽訴求沒有期望，只是「覺得應該要為自己爭取，希望做到少少就少少，起碼我表達咗出嚟」。

在現行防疫政策下，婚禮及婚宴人數均收緊至僅20人。賴小姐認為，有關限制本身已過於嚴苛，更將攝影師、化妝師等工作人員均計算在內，令整個婚禮「基本上就係得兩邊嘅家人，再加少少親戚」。她批評在婚禮處處受限下，政府另一方面卻容許婚紗展等大型展覽舉行，令人感到諷刺，「唔明點解政府容許其他大型活動舉行，但針對宴會都係限住20人，仲要計埋工作人員」。