黎智英及李柱銘等九名泛民人士被控前年8.18組織及參與未經批准遊行，控方下午繼續作法律陳詞。控方資深大律師余若海表示，享受集會自由需要和平的環境，就像過去廿年人人和平行使權力；倘若按辯方主張，集會遊行毋須通知警方，人人隨心所欲，毫無規管，社會陷入混亂，反而會窒礙市民享受集會權利。鑑於香港的社會情況，例如2019年爆發廣泛的暴力活動，需要有法律保護社會。

余若海指出，今時今日利用即時通訊科技，能夠號召別人同時佔據香港不同地區，組織者可以辯稱沒有煽惑暴力，但實際情況卻是隨時會爆發暴力，2019年便確實發生過。如果法律不能規管這種組織或參與集結的行為，可能對香港造成許多損害。

辯方質疑不涉暴力的未經批准集結罪，最高刑罰為何與牽涉暴力的非法集結罪相等，同是5年監禁；又謂如果公眾活動發生暴力，警方大可控告非法集結罪，未經批准集結罪毋須以相同罰則作阻嚇。

余若海卻指此說謬誤在於「假設世界完美」，假設暴力罪犯一定會被捕，亦一定有足夠證據作出起訴；但現實並非如此，警察前往罪案現場需時，罪犯可能蒙面，一如2019年常見情況，未必落網。惟這不代表違法組織集結的人不需負上責任，社會仍需要法律保障。

控方指證據明確顯示被告當日不是疏散群眾

余續指，辯方試圖將未經批准集結罪的最高罰則與其他控罪相比，還比較海外罪行的罰則，惟實際上很難比較不同罪行在最惡劣的情況下，哪個比較嚴重。余指不同地區有各自的獨特情況，自言觀點與辯方資深大律師余若薇於2000年在立法會評論《公安條例》所言一致，外國相關法例只能參考，香港應看本身的法律和實際情況。

余若海批評辯方斷章取義，引用外國案例投訴本案檢控決定侵犯權利，惟案例中外國警方做了某些行為限制集會活動，而本案中警方卻是完全沒有干擾群眾遊行。余若海指辯方論點簡而言之，就是「我和平遊行，所以你不應控告我」，但如果控罪合憲，被告就應為犯法負上責任，不可能說永遠不能起訴他們。

法官胡雅文問，辯方可否說被告當日不是遊行，只是疏散維園的集會群眾，因此檢控就是違憲，過度限制權利。余若海回應指，如果法庭認為各被告可能真的只是疏散人群，便應因證據有疑點而裁定罪名不成立，毋須觸及違憲問題。不過，控方當然認為被告是遊行，各被告帶領群眾由銅鑼灣走到中環，拉著橫額，又叫「我有權遊行，毋須警方批准」等口號，沿途沒告訴群眾可以離開，被告也沒作供解釋當時關注群眾安全，證據明確顯示不是疏散。

案件明日在區域法院續審。

【案件編號：DCCC536/20】

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