【非法集結案】

【本報訊】民陣前年10.20發起九龍遊行遭警方禁止，示威者在旺角堵路，多人被捕，包括中大學生會前會長區倬僖。區與另四男否認非法集結等罪昨受審。警長供稱被一名黑衣蒙面男以鐵通襲擊，但看不到兇徒容貌，僅記得對方用「頭套或保暖頸巾之類」蒙面，看不清顏色，及後他在附近截獲相信是兇徒的被告。控方要求警長從片段認人，但辯方反對指片段不清晰，且警長自言不清楚兇徒外形。

中大前學生會長涉藏噴漆

被告當中，48歲胡耀生任職機電署主任，餘下謝煒洛、區倬僖、梁馨駿、楊卓穎（介乎20至21歲）均是學生。他們被指在旺角參與非法集結，其間使用物品蒙面。區另被控管有物品意圖損壞他人財產罪，涉及一罐噴漆；其餘四人被控管有攻擊性武器罪，涉及磚頭等物。謝另被控襲擊警長X，胡另被控阻撓總督察Y。

警長X供稱當晚在塘尾道追捕黑衣蒙面示威者，其間發現一名高5呎6吋、穿黑衣及戴黑頭盔男子，持鐵通向他跑來。X大叫：「唔好走，警察！」惟對方舉鐵通施襲，X用圓盾阻擋，仍感很大撞擊，「膊頭有啲痛」。

X指疑兇逃跑途中將鐵通丟出馬路及後跌倒。X上前制服對方、即被告謝煒洛。他指疑兇口鼻及兩頰均遮蔽，但看不清用甚麼蒙面，亦看不清有否揹袋。審訊今續。

案件編號：KCCC559/20