【本報訊】詐騙集團透過交友App訛稱提供援交性服務的「假援交」騙案持續上升，當中更聲稱可提供模特兒作援交對象，有青年信以為真，竟在未見真人前已被騙100萬元。警方前日採取行動，拘捕五名騙徒，初步發現涉及11宗個案，合共涉款280萬元。

警拘五男涉11案

該11宗騙案2019年10月至2020年11月發生，受騙男子年齡由21至35歲。警方指，騙徒先在社交平台或交友軟件向受害人搭訕，聲稱可提供援交或性服務，要求受害人購買充值卡、虛擬貨幣或以銀行轉賬交付定金，部份人更要提供個人資料作核實。其後騙徒會繼續要求受害人付款，或威脅公開其個人資料勒索金錢。

警方調查發現，當中一名損失最大的受害人誤信詐騙集團可提供模特兒作援交對象，竟在未見真人下多次存款入騙徒戶口，最終付出993,000元才懷疑受騙報警。

警方前日拘捕五名男子（22至57歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。他們涉及11宗案件，涉款280萬元，並撿獲電腦、手提電話、銀行卡及提款卡等大批證物。

近年涉及假援交騙案持續上升，警方指，2020年接獲858宗報案，較2019年上升97宗，升幅12.7%，涉款亦上升8.1%達3,200萬元，當中大部份案件都牽涉跨境跨地區。