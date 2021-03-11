高中通識科將被重新命名及改為只設達標與否，影響大學收生機制。據報香港大學、中文大學和科技大學（俗稱「三大」）傾向不計算新科分數，只須達標便可，並維持考慮最佳5至7科成績，變相多計一科選修科；其餘5間資助大學則傾向將新科「達標」計算為2至3分。教協指消息引起中學師生關注，憂慮扣除通識科後，學生需要多讀一科選修科以爭入「三大」，進一步增加師生壓力。

其餘大學偏向將新科達標算作2至3分

《星島日報》引述消息報道，八大初步同意入學門檻由「3322」過渡至「332A（Attained，達標）」，惟在計算入學分數時，「三大」傾向不計算新通識科，並維持考慮最佳5至7科成績，以吸納多讀選修科的尖子，其他大學則有意將新科達標算作2至3分。據報道，當局已就此議題與八大校長數次會面，稍後各大學將呈交進一步意見。

有熟悉大學收生的消息人士指，由於新通識科將不再如以往分7級評分，確實有大學打算藉機考慮更多選修科成績，變相鼓勵學生多修讀一個選修科，以增加其競爭力。但他相信，大學不會硬性規定學生必須修讀3個選修科才予考慮，以保留大學收生時的彈性，亦可能會多考慮應用學習科目的成績。

教協憂增師生壓力：將去信邀「三大」校長討論

教協發新聞稿回應，指消息引起中學師生關注，憂慮扣除通識科後，學生需多讀一科選修科以爭入「三大」，或變相令學生需要修讀3科選修科，進一步增加師生壓力。教協指，部份學校受教師人手等限制，可能只能安排學生修讀兩科選修科，擔心若3間大學落實此收生要求，不但會關上部份學生進入「三大」的大門，更令「三大」失去取錄只修讀兩科選修科的優秀學生的機會。

教協亦指出，高中課程改動的其中一項目標是減輕師生壓力，若大學收生要求鼓勵學生多修一個選修科，師生壓力便未能減少，甚至有可能上升，更令學生參與不同活動的機會減少，不符合現代教育鼓勵學生發展多元潛能的方向。教協表示，將會去信邀請「三大」校長會面，討論收生要求以及反映中學界的憂慮。

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