【6.9集結案】

【本報訊】前年6月9日，103萬名市民參與反送中遊行，惟政府深夜發稿指將如期二讀《逃犯條例》修訂草案，大批市民當晚在立法會「煲底」聚集，與警方發生衝突，多人被捕。其中五男昨被裁定阻差辦公及非法集結等罪成，包括一名港隊武術運動員。教練替這名徒弟寫求情信，指被告有能力在亞運等世界賽衝擊獎牌，因本案斷送運動員生涯。裁判官基於被告「過往努力、夢想各樣都付諸東流」，特別寬減一個月刑期，判監六個月；其餘四人分別判監七星期及七個月。

案件昨在東區裁判法院裁決，五名被告包括電腦技術員溫鎮豪、無業男王洛鈞、港隊武術運動員鄺淯銘、曾泳祥及文員廖德輝（年齡介乎23至43歲）。

裁判官鄧少雄裁決指，鄺與他人拉倒鐵馬並築成路障，又招手示意他人加入；從呈堂片段可見，王、廖兩人戴上口罩，與他人組成人鏈；曾亦身處人鏈之中，向警方防線推進，又與他人拆開欄杆，拍掌鼓勵身旁人士加入集結，裁定四人非法集結罪成。

官：努力夢想付諸東流

此外，影片可見當警員追捕投擲水樽的白衣人時，溫拉扯警員衣袖，令白衣人逃脫，行動「一氣呵成」，明顯蓄意阻撓警員執行職務，裁定他阻差辦公罪成。

辯方求情透露，鄺自八歲起加入香港武術隊接受槍術訓練，十多年來曾於多個錦標賽中獲獎，為本港傑出運動員；他被捕後曾到韓國比賽，身心俱疲下，仍奪得銅牌。教練在求情信中指，鄺的水平足以挑戰亞運等世界賽，惟判刑已令他失去全職運動員資格，運動員生涯到此結束。鄺聽取求情時亦不禁落淚。

就非法集結一罪，鄧官判王、曾、廖入獄七個月，並慨嘆判刑已令鄺「過往努力、夢想各樣都付諸東流」，酌情寬減一個月刑期，判他監禁六個月。阻差辦公罪成的溫則判監七星期。

本案原有13名被告，早前部份人認罪，判監四至五個月。其中一名承認非法集結罪被告，是中大哲學系一級榮譽畢業的中大助教，獲中大副校長吳基培教授撰寫求情信，判監四個月。

案件編號：ESCC1824/20