因「港版國安法」被迫流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰,香港時間周四凌晨以唯一一名港人代表身份,出席美國參議院外交委員會以「全球民主的現況(The State of Democracy Around the World)」為題的聽證會。

去年6月在中共強推「港版國安法」後,推動美國參議員跨黨派通過《香港問責法案》(Hong Kong Accountability Act),對支持中國損害香港自治的個人或企業、機構實施制裁的民主黨參議員范赫倫(Chris Van Hollen),會上關注47名民主派人士近日遭《國安法》拘捕和檢控一事,稱正爭取拜登政府進一步制裁中國和香港官員,以及制裁與相關官員有往來的銀行,並問羅冠聰是否贊成。

羅冠聰表明支持美國政府將制裁範圍擴大至與違反人權官員勾結的機構和銀行,認為制裁行動是目前少數可以起到阻嚇作用的工具,並相信透過制裁行動,將令商界行事時更小心,「不要與獨裁者和中共合作,否則將會有後果。」

多名聽證會的委員和證人,今日會上均關注中共近日透過《國安法》打壓港人的情況。其中美國前國務卿奧爾布賴特(Madeleine Albright)會上力促美國政府應指出,中國政府現時在香港所做的事是「不能接受(unacceptable)」,並指香港97年回歸時,她曾代表美國政府身處現場,認為香港現時發生的情況,並不是大家當年所預期,建議美國政府必須進行反制,包括採取一系列措施制裁須為香港問題負責的官員。

美國參議院外交事務委員會副主席Jim Risch會上亦批評,中共正用盡方法消除香港的自治,「港版國安法」對港人的自由和權利造成嚴重威脅,並批評中共透過《國安法》在香港教師、記者和社運人士間製造恐懼,原本用作防疫的措施,亦被中共利用作打壓民主,包括限制示威和延遲立法會選舉,47名民主派人士亦遭特區政府以《國安法》拘捕。

羅冠聰會上作開場發言時指,2019年香港過百萬人上街的場面舉世矚目,美國國會議員亦通過《香港人權與民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act)支持香港人,但自2020年開始,港人看到的是中共連串打壓,包括禁止舉行遊行集會、不追究警暴問題,以及在繞過香港立法和諮詢過程下,定立「港版國安法」,「在《國安法》下,政府可以因為巿民叫喊口號或展示『光復香港』旗織,甚至是因為參加民主派初選而遭到檢控」,批評《國安法》已經為方便中共消滅民主派聲音和剝奪香港基本人權的工具。

他續指,上周在香港發生的事,尤其具摧毀性(devastating),包括47名民主派人士行使參選和否決政府議案的《憲法》權利,參與去年民主派的初選後遭到警方檢控,北京更公佈將在香港進行選舉改革,令香港立法會變成尤如全國人大會議的「橡皮圖章」。在民主派極可能被禁止參選下,北京委任的人士將在缺乏公開選舉下,佔據過半數立法會議席,羅形容:「香港的選舉已經變成篩選(The election in Hong Kong has become SELECTION)」。

他呼籲國際社會上重要的民主力量,包括7大工業國組織(G7)、歐洲國家,以及其他民主國家,應趁下月舉行的「民主高峯會(Democracy Summit)」組成聯盟,守護世界不同地方的民主制度,而對抗中國領導的威權主義,以及支持香港的民主運動,將是達成這個目標的重要一步。他又表明,香港人永遠不會放棄爭取民主,並在結束發言前,說出「光復香港,時代革命」的口號。

