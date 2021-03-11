北京今次透過人大開刀，閹割香港選舉制度，由70增至90席的立法會中，未有明言如何分佈，稍後待定，但肯定會增設選委會界別，同時當局亦盛傳會將現有地區直選的「比例代表制」改為「雙議席單票席」，每區兩席、選民只投一票，以此確保建制派在各區至少有一席位。其實回歸後香港立法會選舉沿用六屆的「比例代表制」，是由建制陣營提出，據知是防止民主黨一黨獨大；時隔多年又取消，無非因為「輸打贏要」。

1991年立法局首次有地區直選時，當時實行「雙議席雙票制」，即每個選區有兩個議席，選民可投兩票予兩名候選人，最高票的兩名候選人當選。

「雙議席雙票制」下，選民可選擇兩名理念相近的候選人，也可選擇兩位理念不同的候選人，甚至只選擇一名候選人也可。

由於當時正值六四事件後，民意極支持民主派，在「雙議席雙票制」下，民主派當時能取下逾半數直選議席，建制派不成氣候。

到1995年，立法局直選改為如現區議會般的「單議席單票制」，支持民主派的選民壓倒「親中派」，民主派仍佔優。

但到回歸後的立法會直選就變成「比例代表制」，每區議席數目按人口界定，選民手中只有一票。各候選名單按得票率計算取得的議席數目，若果候選名單有餘票，就以「最大餘額法」計算，即餘票也會用於計算分配議席。

特區政府採用「比例代表制」目的，是要確保規模較小的政黨，只要取得一定比例的選票，也有機會取得議席，當年未成為主流大黨的民建聯，便受惠於此制度；當年辯論是否要採用「比例代表制」時，有評論指其實是為民建聯度身訂造。

回歸後多年來，建制陣營在中聯辦協調配票下，每區都能取得一定數目的議席，甚至在個別選區，能以較低的得票率，拿下比得票率更高的民主派更多的議席。而民主派一些小政黨也因此冒起，如長毛梁國雄、工黨便因此晉身立法會，反而成為大黨的民建聯，及傳統泛民大黨民主黨，議席數目難有大進賬，取得的直選議席比率一直低於民主派。

將來立法會一旦改行「雙議席單票制」，大選區拆細，每區只有兩席，而選民手中只有一票，除非支持民主派選民人數壓倒性多過建制派選民，否則最理想的情況下，民主派也只能與建制派在每區各取一席。

從中可見，每次議會改變選舉制度，雖然名義上民主派不是失去取得議席的可能，但都是朝著確保建制派可以取得更多議席的方向行走。

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