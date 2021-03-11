大刀闊斧整頓港台的廣播處長李百全，上任不夠半個月再出招。繼《香港故事》被腰斬後，《蘋果》獲悉，港台31台的原定今晚8點播出《議事論事》突然被抽起；同時段將重播舊節目《卓越教室》。港台一方證實消息。

翻查港台《議事論事》網頁，原定今晚播出的一集節目預告已被刪去，下一集（18日）播出的預告亦不見有資料介紹。而上周播出的一集，嘉賓為紫荊黨創辦人黃秋智，並有被控《國安法》的其中兩名民主派被告，李芝融及元朗區議員伍健偉的訪談等。

至於頂替今集《議事論事》的節目《卓越教室》，今集播出近年獲行政長官卓越教學獎或嘉許狀的老師訪問。節目旁邊的直幡一度顯示「由於節目調動關係，原定節目取消播映」。

港台指，不評論個別個案，重申為了加強編輯管理，和回應《香港電台的管治及管理檢討報告》的建議，廣播處長以及港台高層管理人員在具爭議性的節目播出前會檢視有關節目，切實履行編輯責任，以保障節目符合約章及守則的要求。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！