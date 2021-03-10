【本報訊】昨出現目前唯一供稱在元朗站內見過警察的證人L，他稱當晚鳳攸北街一帶有近200白衣人聚集，由街上、車站大堂以至英龍圍村對開都有目睹白衣人，但對很多施襲細節均表示沒為意，亦不知道哪方先動手。在英龍圍對開，L稱市民人數一度多過白衣人，又見白衣人追趕市民時不適倒地。

L指當晚9時許約100至200白衣人在鳳攸北街及鳳攸東街一帶聚集，「沿住成條街都係」，持木條或藤條狀物件，部份繫有看似國旗的紅色旗。L在地圖標示聚集處鄰近鳳攸北街休憩處三角形公園，及十八鄉鄉事委員會。

指曾在站內見防暴警

L稱因網上流傳元朗站會有打人事件，原在街上買涼粉的他好奇前往車站，見白衣人在F出口附近聚集。不久上層月台有乘客下車湧至大堂，雙方互罵及互掟雜物。他多次提到不知是乘客抑或白衣人先擲物；至於白衣人擲物及對圍欄揮舞藤條時有否打傷乘客，L稱沒留意，只謂「應該都揩到啩？」

L稱站內曾有白衣女子倒地，表面無傷痕，清醒但沒回答旁人提問，只顧自己哭泣，「唔知佢俾人打，定自己撞到暈」。他留守女子旁至防暴警出現，當時是晚上11時許。翌日凌晨12時許，他到站外地面，看見朗和路近英龍圍牌坊有人聚集叫囂，白衣人初時約10多20人，「其他人」則有20至30人，形容「雙方都好似想郁手郁腳咁」。L稱沒為意白衣人在英龍圍有否襲擊市民。白衣人其後聲言「攞架生」，市民退回車站，有白衣人追趕期間「跑跑吓步瞓咗喺度」。

L返回元朗站大堂，見J出口捲閘外有持長棍白衣人，「起碼30人，前排後面都堆滿咗」，並與捲閘內少量市民對罵。雙方對峙逾五分鐘，白衣人突拉開捲閘衝入車站，L稱見狀逃走，沒留意及後事態發展。