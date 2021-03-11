前年11.11全港「大三罷」，多處出現堵路示威，大學一級榮譽畢業的物業管理主任被指當日蒙面於港島薄扶林道參與堵路，並攜有剪刀、鎅刀及7條索帶，經審訊後被裁定在公眾地方造成阻礙及管有攻擊性武器或非法用途工具兩罪成立。裁判官崔美霞今判被告入獄5個月，辯方隨即為被告申請保釋等候上訴。崔官明言上訴沒有合理基礎及理據，但仍批准被告保釋外出。

被告黎進軒（23歲）被控於前年11月11日在薄扶林道及華富道交界的公眾地方，與其他不知名人士留下消防專用欄及其他物品，以及在薄扶林葵芳花園外管有一把剪刀、一把鎅刀及七條膠帶。

辯方大狀求情時指，被告學習成績全靠個人努力獲得，亦希望藉此改善家庭環境。報告亦顯示被告家庭背景良好，又指過去14天囚禁以為被告帶來極大震撼，已獲得教訓，冀望法庭以較低起點量刑。

崔官判刑指則指，被告夥同其他人犯案，明顯早有預謀，堵塞馬路亦為其他人帶來危險。被告是經審訊後被定罪，顯示被告毫無悔意，故必須判處阻嚇性刑罰。她並指14天還柙不能反映案情嚴重性，終判被告入獄5個月。

辯方隨即為被告申請保釋，表示會就定罪及判刑提上訴。崔官則明言被告上訴沒有合理基礎及理據，惟仍批准有關申請，准被告以1萬元保釋外出，其間須交出旅遊證件、不得離港、遵守宵禁及向警方報到作保釋條件。

【案件編號 ：ESCC748/20】

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