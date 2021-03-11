西營盤URSUS Fitness感染群組有蔓延趨勢，再有3間主打外國人的健身中心公佈有會員或教練中招，需要暫停營業，大部份位於中西區，已建議曾參與課堂的會員接受病毒測試。

位於中環的ONE Personal Training今午於社交媒體發帖稱，早上收到通知，指曾有確診者於本周一（8日）下午1時至3時期間到訪，也有一名URSUS Fitness確診者的緊密接觸者於本周二（9日）中午12時至下午1時半期間到訪；因此決定由今早起關閉健身中心，直至所有職員接受檢測及確認為陰性。

另一間位於中環的HIT Personal Training同樣發帖稱，獲通知有確診個案，患者為URSUS群組緊密接觸者，並於本月1日及5日的早上6時半到訪。帖文續指，由2月起，所有健身中心職員已接受檢測，結果呈陰性；中心將繼續關閉及進行大清潔。

H-Kore健身教練確診 2分店停業

於中環及鰂魚涌均設分店的H-Kore昨（10日）稱，有一位健身教練確診，並已聯繫所有曾參與該名教練課堂的會員，建議他們接受病毒測試；中心為確保所有人的安全，及避免進一步擴散，兩間分店由今日（11日）暫停營業。

根據H-Kore網頁指，分店會暫停營業至本月21日；確診教練於上周五（5日）早上前往URSUS Fitness，及後於同日下午和上周日（7日）於鰂魚涌H-Kore分店教班，也曾到訪中環分店。網頁續指，有一名URSUS Fitness確診者的妻子為H-Kore的職員，雖然仍未確診，但中心亦建議參與該名教練課堂的會員接受病毒測試。

《蘋果》已就事件向衞生防護中心查詢。

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