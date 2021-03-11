前年10月網民發起連串反蒙面法行動，一名地政總署測量員在牛頭角管有一支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器。雖然他自辯時力指雷射筆屬工作所需，前僱主更特意為他撰信解釋雷射筆的測量用途，惟最終仍被裁定罪成，今被判監3個月。被告表明將就定罪提出上訴，獲准保釋外出候訊。

被告雷启添（33歲）被指於前年10月13日在牛頭角道遊樂場一帶犯案。辯方早前求情時透露，被告已婚，與妻子育有一名4歲女兒。被告現時在地政總署任職測量員，月入2.1萬元。

辯方今補充求情指，明白控罪嚴重，但涉案雷射筆並非最嚴重的第4級別，難以傷害移動中的目標；而即使照到，也只會有點刺眼而已。辯方又稱當日被告從無拿出雷射筆，而即使附近有路障，亦不見有暴力或損毀物件的行為發生。

裁判官屈麗雯判刑時指，即使被告沒刑事定罪紀錄，兼且工作及家庭背景穩定，但不見得有任何減刑理由，亦看不出被告有悔意。屈官又指涉案雷射筆強度屬第3b級，縱然案中無人受傷，亦不可忽視該雷射筆可使人受傷或可於示威中使用的風險，故判被告監禁3個月。

辯方代表隨即表示將就定罪提出上訴，屈官准被告保釋候訊，條件為交出2萬元保釋金、交出所有旅遊證件及每天向警署報到等。

被告於審訊期間自辯稱，涉案雷射筆是工作所需，任職土地測量師的前僱主更特意為他寫信，解釋雷射筆的測量用途；惟前僱主直言不欲捲入「呢啲事」，拒絕出庭作證。被告又透露，沒考慮邀請地政總署同事出庭為他擔任證人，坦言：「大家都係公務員，如果有咩，我都唔想影響到佢哋。」

屈官早前裁決提到，被告及其胞妹證供不合情理、不可信亦不可靠，指被告當時身穿黑衣逃跑，形迹可疑，而且被告自顧奔跑，絲毫沒理會胞妹，供詞不合情理。屈官又質疑被告購置涉案雷射筆的理由，以及他於事發當日不用上班卻身處現場的偶然性。屈官不相信被告身藏雷射筆有正當及合適的意圖，故裁定被告罪成。

【案件編號：KTCC2045/20】

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