【本報訊】中共支配下,香港特色新歷史正式誕生。香港歷史博物館開放19年的「香港故事」常設展覽,去年底閉館翻新兩年,翻新期間以「經典再現——香港故事精華展」代替。精華展內容對「殖民地」隻字不提,港英旗幟及港督照片亦被消失 ,討論一國兩制的篇幅有所增加。

「經典再現——香港故事精華展」去年12月14日起開放,公眾可免費入場參觀。常設展覽原本設有八個展區,但現時精華展只餘五個,分別為史前香港與歷代發展、香港的民俗、香港割佔與早年發展、日佔時期、現代都市及香港回歸。

一國兩制篇幅增加

以往常設展中的「香港回歸」展區對香港殖民地歷史着墨不少,說明香港經歷百多年的殖民地統治。原有展區中展示戰後歷任總督的政績和政治制度,以「殖民地時期的政治體制」展板為例,文中首句已是「在1997年6月30日前,香港是英國的殖民地,而港督是英皇授權統治香港的全權代表」。以往的常設展更有兩面牆展示一排歷代港督肖像及貢獻,成為港人打卡熱點,惟現時所有港督照片一張不留。

惟現有的精華展中,「香港回歸」展板對殖民時期和身份一概不提,探討「一國兩制」的篇幅則有所增加,包括指出鄧小平提出一國兩制的初步構想,強調一國兩制的重要性。

「香港回歸」的英文標題字眼亦有所不同。以往「香港回歸」繙譯為「Return of Hong Kong 1997(1997年香港回歸)」,新展板標題卻改成「Return to the Motherland(回歸祖國)」。

廖先生與女友一同前來看展覽,認為精華展「cut(刪除)咗好多細節嘢,你feel(感覺)到係揀咗某啲嘢嚟講」。他續指「講好多嗰啲雜貨種類,我自己覺得有啲無聊……政治方面講少咗好多」,直指展覽的「觀賞指數低咗好多」。

康文署回覆指,精華展因應展廳面積限制,刪除了原有的自然歷史區,但並未有刪除殖民統治時期的歷史,只是把故事線濃縮到精華展五個展區當中。精華展的內容和文字,均徵詢了三位博物館的香港史專家顧問意見。