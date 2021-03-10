【本報訊】疫情下，大批市民行山但意外倍增令人關注，昨日更有行山老手魂斷飛鵝山自殺崖，疑迷路跌落山腰位置的佇鷹石，曾登上珠峰的本港攀山專家黃偉建稱，發現事主的佇鷹石位置並非正常山路，多碎石難行，要用繩攀爬，難度「超越星級」。其實佇鷹石又名靈鷹石，或鵝肚坑、或鵝肚棧道，而鵝肚是最險惡之地，鵝肚棧道貫穿多條險脊，「嗰個位好多名，已經超越星級以上，因為係要爬」。

攀山專家籲勿挑戰「考牌路線」

他指，自殺崖在天朗氣清時視野廣闊，可望見佇鷹石置，但其實兩者相距數百米，「普通遊人唔會行去嗰度，落山更危險」。近日有天雨，山野間大霧，事主可能「搵路行返落山時行錯咗」失足釀慘劇。他提醒市民別挑戰網上的所謂「考牌路線」，又指「坊間有啲山友，行過一次就帶其他人行，但其實佢哋未必有專業知識」，十分危險。

飛鵝山自殺崖景色壯觀，2015年香港青年攝影師袁斯樂在自殺崖拍攝的〈野孩子追夢的世界〉照片，獲《國家地理》雜誌台灣賽區青少年組冠軍後更成為打卡熱點。惟位於飛鵝山南脊山頂的自殺崖，是飛鵝山最險要懸崖，有多個70至80度斜度峭壁，全為碎石。有指自殺崖之名，是殖民地英軍攀爬該山崖時因其險要而起名「Suicide Wall」，後來中譯「自殺崖」。

去年疫情下有不少市民行山郊遊，全年至少19人在山上喪命。消防處指去年需要消防員攀山拯救的個案超過600宗，較前年大增近2.8倍。