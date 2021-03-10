現時還柙和在囚人士可透過親友探訪，由到訪者送上懲教署網頁所載，「認可交來物品」清單上的物品，而只有還柙人士可以「入零食」。不過，有心人預備的物資袋每樣物品得來不易，石牆花職員阿甘指，物品十分刁鑽，網頁亦沒有列出所有要求，常常直到探訪一刻彈回頭，家屬才得悉買錯物品，令獄中人白等一天。

記者選取清單數項物品實測，在新蒲崗一帶，嘗試找到清單上的「史激它（Skeeter）」12片裝驅蚊貼，到過兩間便利店、三間超級巿場均沒有出售。而「祝君早安」毛巾即使有售，細看條碼亦發現全部不符規格，網頁只寫明「75厘米x35厘米，白色」，但阿甘指，必須是「AA0008BY」厚度才合格。

阿甘說，較難集齊的「M&M’s」40克裝朱古力、「金龜嘜」7克裝魷魚絲、護舒寶40片裝超薄衞生護墊，測試中沒有一間商店集齊三者，而便利店的朱古力，更是價錢牌寫40克，包裝卻是37克，換言之不能用以探監。

「以為80年代零食展」

「以為80年代零食展呀？譬如呢啲7克裝魷魚絲，唔好講話巿面上，連零食供應商都未必搵到。例如200毫升潤膚油，同款但英文字就唔得，一定要中文。」近來因需求增加，阿甘說坊間更有還柙人士物品套裝售價加價至1,300元，「唔知究竟係咪真係咁困難，去換一啲比較新啲、update嘅用品畀家屬去搵呢？」

首次探訪的家屬，阿甘說：「通常都建議申請信封、郵票、信紙、收音機先，等佢有多啲方法接收資訊、溝通；仲有眼罩，夜晚瞓覺時會舒服啲。」部份物品例如郵票由家屬提供，收音機等則要到院所入錢購買，通常申請獲批後會收到福利官來電通知，探訪時亦可習慣帶備現金零錢。

他亦提醒，疫潮下新增每月30個口罩限額，但同樣要留意款式，「顏色要係淺藍、淺綠、白色，唔好有圖案、文字」。