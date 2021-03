美軍一架C-17運輸機今(11日)再度抵港,在繼去年7月中旬後,短短8個月後第二度抵港。美國駐港澳總領事館回應時稱,美國軍用機會定期向香港運送與外交設施有關的物資。

據Facebook「香港機場實況討論區」帖文指,今早疑有一架美軍C-17運輸機抵港。美國駐港澳總領事館發言人其後向《蘋果》確認,一架美國運輸機今確實曾降落在香港國際機場;但未有回應其運輸機於何時何地起飛,及有關8個月內第二度來港的原因,僅指美國軍用飛機會定期向世界各地,包括香港的外交設施運送物資和其他物資。(U.S. military aircraft routinely deliver supplies and other material to diplomatic facilities around the world, including here in Hong Kong.)

發言人續指,每次航班均已按照既定程序獲得香港和中國大陸當局的批准,民航處亦得悉有關飛行的計劃。

翻查資料,美軍C-17運輸機於去年7月18日曾抵港,並停留逾2小時;而2014年8月亦曾經來港,當時則在港停留一日。

民航處回覆指不會評論軍事活動。

