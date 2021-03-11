美軍一架C-17運輸機今（11日）再度抵港，在繼去年7月中旬後，短短8個月後第二度抵港。美國駐港澳總領事館回應時稱，美國軍用機會定期向香港運送與外交設施有關的物資。

據Facebook「香港機場實況討論區」帖文指，今早疑有一架美軍C-17運輸機抵港。美國駐港澳總領事館發言人其後向《蘋果》確認，一架美國運輸機今確實曾降落在香港國際機場；但未有回應其運輸機於何時何地起飛，及有關8個月內第二度來港的原因，僅指美國軍用飛機會定期向世界各地，包括香港的外交設施運送物資和其他物資。（U.S. military aircraft routinely deliver supplies and other material to diplomatic facilities around the world, including here in Hong Kong.）

發言人續指，每次航班均已按照既定程序獲得香港和中國大陸當局的批准，民航處亦得悉有關飛行的計劃。

翻查資料，美軍C-17運輸機於去年7月18日曾抵港，並停留逾2小時；而2014年8月亦曾經來港，當時則在港停留一日。

民航處回覆指不會評論軍事活動。

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