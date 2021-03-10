【本報訊】本港出現多宗接種科興疫苗後有不良反應及死亡個案，有病人組織認為，當局不應推卸保護接種者的責任，若接種者有長期病患或心臟病等，更須小心處理。組織亦質疑，接種者須簽知情同意書是「保障政府多過市民」。

病人組織促政府把關勿卸責

病人政策連線主席林志釉昨在港台節目上表示，暫相信專家委員會指接種者死亡與疫苗沒有直接關係的說法，但認為現時疫苗接種中心沒有足夠人手，且無使用電腦系統監察，或與醫管局的病人病歷系統互通。

公務員事務局長聶德權曾辯稱，接種中心非診症地方，未必能查閱醫健通系統，林志釉並不同意，認為除醫健通外，公立醫院仍有系統可查閱病人所有病歷及用藥資料等，長者或未清楚其健康狀況是否適合接種時，接種中心醫護人員若有懷疑，系統便可提供資訊作「第二層把關」，以確保接種沒有問題。

林志釉續指，60歲以上長者認知能力非常參差，單靠他們對身體作評估未必足夠，但市民接種疫苗前要簽署知情同意書，確認已知悉疫苗風險等詳情，且已獲解答相關疑問，「呢個內容有啲奇怪」。他表示接種中心現場沒有專業人士解答問題，「呢啲所謂知情同意書係一個免責聲明，當出現事故時，係保障政府多過保障市民」。

他批評，當局不應推卸保護接種者的責任，單是鼓勵市民諮詢家庭醫生意見並不足夠，應派人在疫苗接種中心接受病人諮詢，特別是長者認知能力有限，否則出現更多事故，會再打擊港人對疫苗的信心。