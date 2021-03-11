前商務及經濟發展局局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威於2014年至2015年任職法律文員期間，訛稱獲客戶授權，利用客戶物業申請兩筆合共2,000萬港元的按揭貸款。及後財務公司因被「拖數」而向業主提出民事索償，蘇錦威為應付官司，再利用假文件代業主聘請律師，最終要靠胞姊出錢「冚數」。他早前被裁定欺詐、使用虛假文書副本及洗黑錢共4罪成立，法官今指蘇熟悉行內程序，卻違反誠信，精心策劃案件，影響社會大眾對律師樓的信任，判囚3年11個月。協助他接收貸款的前同事亦被裁定洗黑錢罪成，判監兩年半。

兩名被告依次為蘇錦威（44歲）及蘇潤餘（52歲），兩人案發時在梁家樂律師行分別任職法律文員及法律行政人員。蘇錦威早前被裁定兩項欺詐及一項使用虛假文書副本罪成，他另與蘇潤餘同被裁定一項洗黑錢罪成。

法官勞潔儀今判刑稱，蘇錦威已還清涉案貸款的本金，亦相信他不能再在法律界工作，重犯機會低。而辯方提交的求情信顯示兩名被告都有良好品格。

勞官續稱，蘇錦威身為律師樓文員，客戶對他存有信任，他卻利用客戶資料、以及自己對行內程序的熟悉而犯案。

求情指用錯方法借款

勞官指蘇錦威犯案嚴重影響社會大眾對律師樓的信任，亦影響涉案律師樓的聲譽，判蘇錦威入獄3年11個月，另判蘇潤餘入獄2年6個月。

辯方早前求情指，蘇錦威只是用錯方法借款，並無意圖永久剝奪他人財產。他在警方未展開調查前，已向其中一間財務公司歸還1,000萬港元；至於另一筆1,000萬港元貸款，在債主入稟追討後，蘇錦威目前已還清本金，尚餘訟費及利息金額爭議未解決。

辯方又為蘇錦威呈交7封求情信，其中一封由控方證人、律師梁家樂撰寫，梁稱讚蘇錦威的工作表現良好，相信他犯案只屬單一事件，與其本性不符。而蘇錦威在自撰的求情信中深表悔意，表示願意接受應得的懲罰。至於次被告蘇潤餘，辯方強調他「超級好人」及樂於助人，犯案亦是有違本性。

案情指，2014年時任梁家樂律師行職員的蘇錦威，有份處理一宗堅尼地城Lexington Hill物業的交易。他未經業主同意，將物業先後抵押給兩間財務公司申請貸款。兩公司之後均被拖欠還款，分別入稟高院追款甚至登門向業主查問。最終蘇錦威帶同銀行本票交給其中一間財務公司的律師，稱要代業主贖回按揭，但本票卻由蘇錦威胞姊蘇潔兒持有的公司發出。兩名被告於2016年被廉署拘捕。

【案件編號：DCCC415/18】

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