武漢肺炎深喉唾液檢測多次被傳媒揭發延遲提供結果，《蘋果》接獲投訴，2名市民分別2月28日及3月1日於2間普通科門診提交深喉樣本檢測，前者等待9日，網上系統才顯示收到「樣本不適合進行檢測」的結果；後者已等待10日，至今仍未收到檢測結果，而2人從未收到檢測結果的電話短訊。他們批評，等待逾10日仍未有檢測結果是不能接受，亦憂慮是否有涉及營辦商遺失檢測樣本等狀況，促當局盡快交代。

一家三口齊收到「樣本不適合檢測」結果

李小姐（化名）向《蘋果》表示，她一家三口上月28日於大埔賽馬會普通科門診診所提交深喉檢測樣本瓶。她表示，公司要求她提交結果才能上班，等待期間，先後3次致電予衞生署，頭2次接聽的職員着她等待，更稱有人等13日才有結果，以此來安撫她。

她於前日（9日）第三次致電衞生署，與職員傾談後約1小時後，網上系統才顯示收到「樣本不適合進行檢測」的結果，檢測報告的日期為3月5日。她質疑，為何一家三口同樣巧合地收到同為「不適合」結果，而最奇怪的是她每日都會於網上系統檢查，惟其檢測結果日期卻註明為3月5日，「究竟點解我會3月9號先睇到？」

她批評，政府向外稱約2日便能接收結果，然而她等待10日，並在多次追問下才突然收到「不適合」的檢測結果，她怒斥：「大佬，我日日都返唔到工，咁可以點？」

檢測者等10日仍冇結果

另一名市民劉先生則表示，其居住大廈納入強制檢測，他3月1日於牛頭角賽馬會普通科門診診所提交深喉檢測樣本瓶，等待4日後仍收不到檢測結果，因而感擔憂。

他曾於上周五（5日）辦公時間致電衞生署網頁上熱線電話，分時段致電4次均沒有人接聽，直至他獲朋友轉告另一電話，才成功於前日（9日）致電予衞生署職員。他引述職員稱，會幫他向外判商了解其個案，惟至今網上系統未有顯示檢測結果。他批評，等待逾10日仍未收到結果難以接受，不符合衞生署承諾。他坦言，提交樣本屬個人資料，擔心相關樣本資料或有遺失，促當局盡快交代。

《蘋果》正向醫管局查詢，正待回覆。

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