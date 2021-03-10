【本報訊】打鼓嶺坪輋雲泉仙館發生毒狗案，四隻狗口吐白沫身亡，伏屍仙館範圍內，當中包括館方飼養的唐狗三兄妹及一隻自來犬。警方重案組接手調查，暫列殘酷對待動物案。

疑遭落毒殺害的四隻狗，全為唐狗，均植有晶片。據雲泉仙館職員稱，仙館飼養四犬，包括死亡的三兄妹均是善信送贈，分別是兩雄一雌，叫「阿勇」、「阿廣」及「霏霏」，年約兩至三歲；另一隻十多年前由垃圾桶撿回來的老狗阿旺則倖免於難。至於第四隻死亡的唐狗，則是一隻在附近出沒的外來犬。職員日間會把四犬鎖在犬舍，待5時閉館才放出來活動。前晚7時許，職員如常為牠們準備晚餐，但不見牠們蹤影，遍尋不獲後只好把晚餐留下，之後離去。

口吐白沫 重案組跟進

昨早9時許，職員回來赫見四狗口吐白沫，倒斃仙館停車場、大門、飯堂及後花園，疑遭落毒殺害報警。警方翻看閉路電視找尋可疑人，其後30名機動部隊人員到場搜查仙館及附近街道，找尋毒餌。據知仙館過去曾飼養七至八隻狗，全部自然死亡，未遇毒狗事件，今次事件疑有內情，警方列殘酷對待動物案，由邊界警區重案組負責跟進。

愛協事後撿走狗屍交漁農自然護理署化驗。事後職員發現老狗「阿旺」疑因阿勇三兄妹死亡，在犬舍內鬱鬱不歡，愛協初步觀察牠情況良好，仙館職員稱會留意其狀況。