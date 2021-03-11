北京今正式「閹割」香港選舉制度，立法會直選比例降至只有約20%，創出30年直選歷史以來的新低，被視為香港民主的大倒退。多名流亡海外的香港民主派人士，包括日前抵赴澳洲的民主黨前立法會議員許智峯、羅冠聰、黃台仰等人，向歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）及歐洲議會議員發聯署信，要求指除非中共廢除《國安法》，否則歐盟應拒絕承認去年12月底完成談判的中歐投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment，CAI）。

「攬炒巴」鄭文傑有份聯署

聯署信由「香港監察」（Hong Kong Watch）發起，並由24名香港社運人士聯署，當中包括13名已流亡海外的香港民主派人士，分別為日前由英國抵赴澳洲的民主黨前立法會議員許智峯、銅鑼灣書店店長林榮基、港大《學苑》前總編輯梁繼平、前「本土民主前線」召集人黃台仰、前香港眾志主席羅冠聰、前香港大專學界國際事務代表團成員邵嵐、「攬炒巴」劉祖迪、前香港獨立聯盟召集人陳家駒、前青年新政召集人梁頌恆、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、前「民間外交網絡」發言人張崑陽、前香港效益主義黨主席劉康，以及港大學生會前署理會長黃程鋒。

憂協定增中國侵台風險

信中指出，北京現正違反《中英聯合聲明》改寫香港的選舉制度，目前更以嚴厲的《國安法》對民主派人士進行大規模逮捕和審判，侵犯《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》所保障的基本自由，認為「看不到歐盟繼續承認該投資條約的理由」。

信中續指，假如歐盟一邊保障香港人民的自治和自由，但又期望中國會根據新的雙邊投資條約，履行其應承擔的義務是荒謬（simply absurd）的。

信中亦強調，假如歐盟繼續承認該協定，亦會鼓勵中國侵略台灣，「不僅是代表認同北京打壓香港人權民主的行為，更加是等同增加中共侵犯台灣的風險」。並指「中國公然違反國際條約，亦有令人震驚的侵犯人權紀錄，包括對台灣的侵略，歐盟必須設置明確的紅線和條件，否則中國共產黨將認為她可以不受限制地繼續濫用權力」。

批協定削弱歐盟團結聲援港人

據「香港監察」引述許智峯指，歐洲議會議員、領導人和歐盟委員會亦應認真考慮，假如繼續承認中歐投資協定，「過往幾周香港人所遭受的壓迫，是否會繼續下去？」他指，歐洲與其鼓勵中國就投資條約，作出一些永遠不會兌現的承諾，反而應着眼確保北京重新承諾履行對香港的國際義務，包括廢除《國安法》。

前「本土民主前線」召集人黃台仰亦認為，他們在香港親身經歷了中共如何不信守諾言。中國早前對澳洲酒施加高額關稅，黃台仰指，當澳洲人因主張民主而要受到關稅的懲罰，但歐盟卻仍然在大力推行相關協定，此協定將會削弱歐盟聲援香港人民的團結性。

邵嵐則指，中歐投資協定的草案於《國安法》通過幾個月後推出，是可怕的訊息，代表歐洲無論如何都不會犧牲貿易利益，亦同時向香港人表達，歐盟對港人為自由而奮鬥無動於衷。

「中國—歐洲投資協定」談判早於2014年開始啟動，惟談判多年一直陷入僵局，直至去年6月、《港區國安法》實施前，中國國務院總理李克強、歐盟高峯會主席夏爾．米歇爾（Charles Yves Jean Ghislaine Michel）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）一同以線上會議參加中國—歐盟領導人會晤，亦重申致力於2020年達成中歐投資協定。去年12月30日，國家主席習近平與德國總理默克爾、法國總統馬克龍，以及歐盟領導人於線上會晤後，共同宣佈完成投資協定的談判。

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