特首林鄭月娥繼日前接受央視訪問時向北京表忠後，在人大會議表決通過「閹割」香港的選舉方案之日，內地傳媒「鳳凰網」今日播出林鄭昨天的受訪內容，林鄭稱，香港回歸近24年，「『一國兩制』的實踐近年似乎越走越歪」，指有立法會議員利用「重要的憲制平台」反對中央、製造兩地矛盾、違反「一國」，甚至勾結外國勢力來制裁香港，因此中央現時協助本港「完善」選舉制度，是從「政治體制保證香港安全」，有助「一國兩制」行穩致遠。

林鄭也在訪問中透露，今年兩場選舉的舉行時間或將對調，先舉行負責選出行政長官的選舉委員會選舉，再舉行香港立法會換屆選舉，而屆時，新一屆立法會更將產生選委會的新組別。

稱一國兩制實踐近年「越走越歪」

無視外界批評中央閹割香港選舉是民主大倒退，林鄭於訪問「感激」中央「完善」本港選舉制度。林鄭稱香港回歸近24年，「『一國兩制』的實踐近年似乎越走越歪」，直指原因是有立法會議員利用「重要的憲制平台」反對中央、製造兩地矛盾、做出違反「一國」，甚至勾結外國勢力來制裁香港。

林鄭認為，在去年7月《國安法》出台後確實令社會「逐步恢復穩定」，但北京是次協助本港「完善」選舉制度有助「香港的政制發展，進一步提供安全穩妥的基礎」，意義重大，強調本港只有全面落實「愛國者治港」，從「政治體制保證香港安全」，「一國兩制」才能真正行穩致遠，令社會未來可更聚焦在經濟、民生、社會等發展上。

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