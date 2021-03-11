香港選舉被全國人大的決定草案正式閹割，民主派日後能否或會否再參選仍是未知數，外界關注北京自訂的「選舉」下還有多少非建制派願當「忠誠的反對派」？一直為北京接受、早前獲邀出席港澳辦夏寶龍於深圳舉行的「愛國者治港」座談會的新思維主席狄志遠蠢蠢欲動，預告或會組織新政黨問鼎議席，目標是爭取淺黃及和理非的支持，曾是民主黨成員的他更指，希望民主黨重回「溫和理性」，若他們能入閘及當選，樂見其成。

北京人大改革香港新選舉制度，被外界指為民主大倒退，但無礙狄志遠參選意欲，他回覆《蘋果》查詢時承認，組黨問題仍在醞釀階段，要待新思維集體決定：「如果我哋繼續爭取喺議會繼續發展，咁必然係一個（組織）政黨嘅過程。」

冀獲淺黃、和理非支持

至於新黨會吸納甚麼人選，狄指不便透露，免他們被標籤，但形容勢必是「精選」，並稱要搵「精英部隊」才有意思，「人選我希望係溫和理性，願意溝通嘅態度，追求民主，爭取全面普選，以中下階層利益為主體」，表明拒絕機會主義者。

狄認同今次中央的政改收窄部份民主派的參政空間，餘下還有多少空間是未知數，但指中央有關決定是排拒激進人士，認為以往傾向支持激進的「和理非」，部份或因應新局勢「現實啲」支持仍想留在議會的人，故爭取「淺黃」、「和理非」支持者。

狄認同，今次中央的政改收窄部分民主派的參政空間，餘下還有多少空間是未知數，但指民主派即使在「夾縫」中爭取，也不應放棄議會平台，認為此舉非聰明做法，又指歡迎民主黨走溫和路線，繼續參選。

面對民主派若參選在議會也是少數，狄則指，民主派向來在議會也是少數，民主派須在議會重新起步，冀民生問題能有爭取成果。狄聲言，若爭取的訴求有說服力及有市民支持：「我唔信政府唔聽」。

馮檢基黃成智未回覆會否再參選

外界也關注前民協立法會議員馮檢基及前新思維成員黃成智會否在新形勢下再參選？兩人暫時未回覆。

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