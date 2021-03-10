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過去好多關心監房伙食嘅團體，批評監房食物質素差，一來份量少，二來營養差，三來味道壞，四來款式千載不變，好似飯嘅汁咁，曾經有文章話啲汁只係個「概念」，有色但無味，囚權組織石牆花噚日喺fb出文，話情況終於有改變，最少蒜茸汁終於真係有蒜茸味！

「只要有恒心，赤柱磨成針」

石牆花喺fb出文話，正所謂「只要有恒心，赤柱都磨成針」，佢哋話質素為人所詬病嘅監房菜單，終於有所改變，雖然都仲係每星期「都是豬牛雞豬牛雞牛丸」，但起碼雞肉已經由雞胸肉改為雞片、好難食嘅池魚又改為炸魚柳，雖然只有兩塊乒乓波咁上下大細，而且星期六仲有豬頭肉，仲話聽講味道唔錯！而最緊要係連個飯汁都有改善，最少係蒜茸汁真係有蒜茸味。石牆花小編語重心長話：「民以食為天，在囚人士一樣。」

講開石牆花，原來佢哋為支援被「未審先坐」嘅手足，已經迅速「轉型」做貨倉，石牆花小編話，原本12月中啟用時只得兩個層架裝貨，𠵱家已經變成六個，仲話佢哋係買晒間舖頭所有嘅層架存貨，而佢哋同本土零食網店Jimmy Jungle嘅合作亦更加緊密，𠵱家每星期執一次貨，全力支援在囚手足和家屬，仲係費用全免。小編話佢哋其實可以做嘅唔多，只希望呢個「在囚人士物資資源中心」，能夠減輕在囚手足同家屬一啲負擔。

李八方