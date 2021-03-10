【本報訊】不少港人透過英國（海外）公民（BNO）護照申請英國居留，亦希望以此為證明文件提早取回強積金。正當有受託人更新指引接納BNO作永久離港申索之際，積金局昨日嚴正聲明，落閘此路不通。該局回覆事隔兩天，由了解受託人批核資料可包括BNO簽證，到反口剔除此文件，有學者及經濟師分析，納入BNO為證明文件屬干犯「原罪」，跟政府立場牴觸，相信當局行動有政治及經濟因素考慮。

本報昨日（10日）報道，包括滙豐、友邦、BCT銀聯及永明等多間強積金受託人表示，接受BNO簽證及其他證明文件，作為提早取回強積金申請處理的相關憑證之一；本報亦獲得宏利上月底發出的內部指引顯示，BNO簽證屬永久離港的三種申索情況之一及新增項目。

不過，積金局昨晚突發出「嚴正聲明」指，鑑於特區政府今年1月29日已發聲明，不承認BNO護照作為有效旅行證件及身份證明，亦不會在港獲承認為任何形式身份證明，故強積金計劃成員，不能依賴BNO護照或其相關簽證，作為申請提早提取強積金的證據。

該局亦指，受託人執行強積金計劃行政工作時，有責任依據香港法例行事，在處理以「永久性地離開香港」為由，申請提早提取強積金時，須擔當把關者角色，審視申索人所提供證據。對於本報追問積金局何以突然改變方向，發言人表示沒有其他補充。

宏利：遵從最新指引

還原三日前，積金局（8日）向本報回覆，講法與昨日聲明有出入。當時回應謂，「據積金局了解，強積金受託人在批核以永久性地離港為由而提早提取強積金的申請時，會整體考慮相關事實和資料，包括BNO簽證。」對於本報問及，坊間傳聞以BNO護照移英，當局基於政治考慮，強積金將無法獲准提取是否屬實，積金局也未有回應。

率先修改內部指引接納BNO為證明文件的宏利，昨日僅回應稱，公司將依循業界慣例及監管要求，處理成員以永久離港為由提早提取強積金的申請，並遵從積金局最新指引。BCT銀聯亦回覆，當局已就事件發聲明，公司沒有其他補充。

強積金管理的資產規模已逾萬億元，對於積金局突然轉軚，美國克林信大學經濟系副教授徐家健相信，除了政治因素外亦有經濟考慮，他指移民潮下，若有大批市民提錢離開，屆時系統會有顯著資金流出，令當局提高警覺收緊措施。

經濟學家羅家聰指出，積金法例列明只要永久離開香港，便可申請提早取回強積金，「啲錢唔係積金局，係屬於打工仔」，故他建議受影響市民可集體興訟，又直言積金局有責任解釋轉軚理據，否則會被人質疑政治施壓。

歸納今次事故，有分析謂積金局一直將BNO這燙手山芋交予受託人把關，之前回覆亦欠政治敏感度，踩紅線後便硬起來落閘；而面對市場競爭，受託人加入熱議的BNO為考慮文件「吸睛」，亦屬可以理解發展。