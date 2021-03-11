被質疑是監控手段的SIM卡實名制，公眾諮詢將於下周六（20日）結束，當局昨向立法會提交文件，明文講述何謂毋須法庭手令、要求電訊商提供電話卡登記紀錄的「迫切或緊急理由」，包括需調查將發生的「嚴重罪案」。所謂「嚴重罪案」，即最高刑罰包括罰款不少於100萬元或監禁不少於3年的罪行。文件引述意見，認為應放寛儲值卡數量的上限，不少電訊商則要求延長實施登記制度的寛限期。

由商務及經濟發展局和保安局提交的文件指，當局在諮詢期內與不同持份者進行逾20次會面和討論，並稱持份者大致支持和認同政府有需要實施SIM卡實名制，認為有助協助執法及提升市民對電訊系統的信心。

文件同時引述有意見指，應放寛儲值卡數量的上限，尤其應容許公司或企業用戶登記更多儲值卡；不少電訊商亦要求延長實施登記制度的寛限期，以有更充裕時間建立用戶資料存備系統；電訊業界期望通訊局提供更多登記制度的具體要求和細節，如核對用戶資料的具體要求、受規管電話卡定義、登記系統及數據庫的運作細節等。

根據當局的SIM卡實名制建議，任何人或公司，在每間供應商最多只能登記3張儲值卡。而用作機器類型連接，如用作發展物聯網服務的電話卡，則不受規管。

新例料今年下半年生效

當局在今年初記者會上提及，在SIM卡實名制實施後，執法部門可在「迫切或緊急的情況」下要求電訊商提供電話卡登記紀錄，毋須法庭手令。政府在文件中指明所謂「迫切或緊急的情況」，是指有合理懷疑有嚴重罪案將發生，而申請手令會引致延誤或證據受損，便可由警司職級或以上人員授權，要求電訊商提供電話卡登記紀錄。而所謂嚴重罪案，是指可判處最高刑罰為罰款100萬元、監禁3年或以上的罪行。

電話卡實名制公眾諮詢原訂只得4星期，隨後再延長多20日至下周六。商務及經濟局長邱騰華於1月記者會被問若市民反對實名制，會否撤回方案時，聲稱「任何諮詢都不設前設」，但當局同日提交立法會的文件上卻表明「維持現狀並不是一個選項」，令外界質疑當局只是「假諮詢」，意味「電話卡實名制」勢在必行。

按照政府時間表，預計新例將於今年第三季生效；今年第四季起，新SIM卡須登記後方可使用；明年第三季起，所有未實名登記SIM卡將會失效。

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