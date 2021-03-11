休班警被指在酒店內強姦一名20歲少女，少女報警揭發事件。警方事後拘捕兩名現職警員，其中一警去年11月遭押送到九龍城裁判法院提堂，當時毋須答辯，獲准保釋，押後再訊，以待警方進一步調查。案件今早再提堂，控方表示決定撤控，被告獲釋。據悉，警方調查後指受害女子供詞前後矛盾，證供不可信。

涉案被告警員蘇駿軒（22歲），控罪書上職業為警務人員。據了解，被告已離職。

控罪指被告於去年11月16日在旺角砵蘭街一酒店強姦女子X。他早前獲批准以10萬元保釋外出，其間不得離港，另須交出旅遊證件，每天晚上10時至翌早6時守宵禁。被告家人早前提堂後在庭外嘆謂：「諗住個仔搵到個鐵飯碗，點知搞單咁嘅嘢。」

據悉，女事主經由交友app識朋友，再經朋友介紹認識被告。案發時被告與另一名警員與X於酒吧飲酒，及後X被人帶到涉案酒店性交。警方接報後，先後拘捕包括被告在內的兩名22歲警員。

據了解，另一名涉案警員早因證據不足而未被起訴。至於本案被告，由於受害女子供詞前後矛盾，證供不可信，控方咨詢法律意見後，決定撤銷控罪。

【案件編號：KCCC2922/20】

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