47名涉民主派初選案被起訴的人士中，23人為現任區議員，包括南區袁嘉蔚和彭卓棋。南區區議會今日開會，民政處職員指袁嘉蔚和彭卓棋缺席，未有為兩人預留位置，區議會其後以13票贊成，2票反對下通過他們的缺席申請，但南區民政事務專員鄭港涌卻表示要諮詢律政司及相關部門意見。

南區區議會正式開會前，區議會主席、民主黨羅健熙先提出處理袁嘉蔚和彭卓棋的缺席申請，指二人均為「履行法例要求的公民責任」，符合會議常規的請假要求，接納申請。最終，區議會在13票贊成、自由黨梁進及香港島各界聯合會成員林玉珍2票反對下，通過兩人的請假申請。

根據《區議會條例》，民選議員如連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在該限期前取得區議會同意，即會被DQ，換言之若取得議會同意即可保留議席。

不過，南區專員鄭港涌隨即提出質疑，指袁嘉蔚只通知區議會不能出席會議，並未提出申請；又稱彭卓棋雖提出了申請，但鄭不認為區議會有權接納其申請，表明秘書處將諮詢律政司及相關部門，尋求指示。

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