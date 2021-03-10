北京近日通過所謂「堅定支持全面落實愛國者治港原則」，要「完善」香港的選舉制度，然而所謂「完善」就是開「循序漸進」的倒車，把「一國兩制、高度自治、港人治港、五十年不變」的保證完全廢棄；多方消息均指，把以往不斷增加直選成份的立法會，不但要廢除超級區議會的議席，再加入「同時得到五界別選委支持」來審查，變相把參選權完全控制；更要重新引入大量選委會議席；這些早在2004年已經廢棄的制度，如今竟要復辟，正反映了香港民主的倒車，已經去到掩耳盜鈴的地步。

消息傳出來屆立法會將增自90席，即不但打算減直選議席與比例之外，還要大量增加由北京完全控制的成員；然而既然北京深信這一套「完善」計劃，不但擁有香港市民的支持，更擁有國際社會的信賴的話，那麼最奇怪的，就是為何仍要增加議席呢？

早前全國港澳研究會田飛龍，不是直指中共中央「決心打造」的，既非橡皮圖章，或者「忠誠的廢物」，增加了議席，正常來說，不是令發問時間再增加，令到效率再減低嗎？政府不是常質疑，指立法程序效率低下；如今再加入更多議員，除非他們全部都是橡皮圖章，或者在議會睡覺的廢物，否則又怎可能改善立法效率呢？

增加議席只是政治綜援

要知道每個立法會議員所領的人工與津貼，每月都以十萬計，更未計算其他相關的額外開支。2010年時有民主派發起「五區總辭，變相公投」，更被質疑辭職補選會大幅增加公帑開支，會浪費以萬計的午餐肉云云；因此既然港共政府否認香港實行「三權分立」，要促進「三權合作」，那麼保留立法會做甚麼？即使保留立法會，也理應減少議員人數，而非增加，為何偏要增加政治綜援養懶人，浪費米飯與午餐肉呢？

參考1997年特區政府把英治時期的行政局，改為行政會議的做法，今日的香港特區政府可把立法會，改為「立法會議」，或者索性把立法會與行政會議合併，索性變成「行政與立法會議」，那麼所有政令直接可以實施，完全不需要通過立法會程序，那麼香港既可以減省大量的選舉開支，更可以減少臃腫架構，改善施政效率；反正香港已經全部由「愛國者」所管治，人人都唯黨是忠，又何須要繼續搞一台「搵鬼睇」的「神功戲」？

對於西方歐美國家來說，無論北京如何「淡化」或「美化」這種安排，都不會得到任何的認同。一如早幾日失足的全國政協副主席董建華所說，香港不能照搬西方做法，今時今日再捧西方民主，是害處多過好處，那麼繼續保留「垃圾會」，卻又要搞甚麼互選的四不像，就更加不知所謂！而反過來說，無論北京的決定是甚麼，一些中國的友邦如巴基斯坦、白羅斯、敍利亞、伊朗、緬甸與北韓等國家，都必定堅定支持到底，那麼為何不索性廢除垃圾會，讓大家耳目清淨呢，說不定政府的民望，反而可以因此上升呢？

舉例說，近日保皇黨在防疫問題上，不斷提一些完全沒有建設性的荒謬建議，如在明明已經有中國科興的疫苗時，仍要堅持引入在大陸只供18-60歲接種的中國國藥，要在香港供長者接種，連基本資料都搞不清楚，完全是為特區政府添煩添亂。因此要「完善」政制，何不由廢「垃圾會」開始？

林忌

時事評論員