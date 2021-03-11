衞生署最快明日公佈給予私家醫生有關接種疫苗的具體指引，包括就高血壓、糖尿病及甲狀腺等疾病設定具體不宜接種疫苗的指標。本身是律師的病人政策連線主席林志釉表示，衞生署於疫苗開打兩周後才發出相關指引是反應慢，即使市民接種疫苗前簽署了同意書，但若證實死亡或出現嚴重異常事件的市民是不宜接種疫苗，之前又無人向他查詢或確保他看得懂同意書，政府未必能完全豁免其責任。

據悉，衞生署明天會公佈有關接種疫苗的具體指引，就多種不宜接種疫苗的情況列出具體指標，如血壓長期高於160，或下壓長期高於100；糖尿病患者的糖化血色素長期高於10%；患有未有受控的甲狀腺問題；或懷疑患有冠心病，例如跑步時氣促、胸口痛等，均不宜接種。指引適用於科興和德國BioNtech兩款疫苗。

根據內地指引，患有嚴重肝腎疾病、惡性腫瘤、免疫缺陷或免疫紊亂的病人，以及處於急性發作期的心臟病、冠心病及冠狀動脈粥樣硬化，都不宜接種疫苗。有糖尿併發症的病人也不宜接種，但沒有併發症的糖尿病患，則可按醫生臨床指示是否適合接種。患有慢性病而藥物控制良好的病人，原則上可接種疫苗，但需參考醫生臨床指示。

多異常事故始加速推指引

有知情人士指，政府於疫苗開打後不久，已想過是否需要制定更具體指引，給予私家醫生為接種者做評估，並曾向藥廠查詢是否有更具體指引，但相信藥廠難以提供。於是政府向本港不同專科專家，包括醫學專科學院專家查詢，希望就不同病症如心臟病、糖尿病等制定更具體指引，惟過程需時，「之後睇到形勢，多咗異常事件，社會越嚟越關注，都係要出。」

武漢肺炎疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅曾表示，首名63歲死者不宜接種疫苗，他有心肌梗塞，三條心臟血管有70%至100%梗塞情況；但其死因與疫苗沒有直接關係，相信也非因疫苗令心血管問題惡化致命。

林志釉認為，衞生署遲出具體指引不理想及反應慢，市民難以單靠自己看單張或網上資料來判斷自己是否適合接種疫苗。他指，雖然市民於網上預約接種疫苗時，需閱讀相關資料，包括有否禁忌病症，如未受控的嚴重慢性病，但難以靠市民自行判斷；若有不宜接種疫苗的市民接種了疫苗，政府在法理上未必可完全豁免責任，「之前有無人同佢查詢？有無人確保佢睇完單張係明白？」

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