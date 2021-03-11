日前已由英國轉往澳洲的前民主黨立法會議員許智峯，早前就律政司介入前年西灣河警員開槍案的決定申請司法覆核，明日聆訊。許表示，處理案件的高等法院法官李運騰要求控辯雙方明天先討論該案件應否繼續聆訊 ，因身為申請人的許在其他案件中棄保，及「可能」於其他案件中向法庭提供虛假資料。

法官要求控辯雙方討論應否繼續聆訊

人稱「熊仔餅」的21歲學生周柏均，前年11月在西灣河示威期間被警員以實彈射擊；一名的士司機同年10月在深水埗駕的士剷上行人路，撞傷多人。許智峯去年發起眾籌，入稟法院向該警員及的士司機提出私人檢控，其後遭律政司介入。許提出司法覆核，有關「熊仔餅」案的覆核排期於明日（12日）聆訊。他今日（11日）在社交網站Facebook專頁表示，法官李運騰在連律政司也未有提出爭辯時，竟自行提出質疑申請人的案件應否繼續聆訊，「究竟法官大人持甚麼立場，有否偏頗，則留待公眾自行演繹了」。

雖不信法治仍會繼續司法覆核 望港人關注

許在帖文中指自己不相信香港仍有法治，在現行司法系統下亦已沒有「僥倖心態」覺得會贏官司，但認為要讓不斷攻擊或放棄捍衞香港法治的人「最醜陋、最猙獰」的一面公諸於世，並讓「熊仔餅」及在深水埗被該名司機撞的傷者知道香港人沒有放棄。

許續稱，繼續跟進兩宗私人形式檢控案件是他「很上心、勢必要做好」的事，而眾籌得來的資金全數安放在律師樓，沒有被凍結，故即使自己身在海外，司法覆核仍會繼續，不負香港人的付出和期許，希望公眾繼續關注案件。

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