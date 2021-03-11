政權任意打壓港台，零傳媒經驗、廣播處長李百全上台後便着力審查港台節目，被指於編輯會議上批評樂隊LMF唱粗口歌不「decent（端莊） 」，因而抽起他們於《香港故事》訪問；小說《秋鯨擱淺》作者蔣曉薇受訪一集，同樣被抽起。與蔣曉薇在同一集受訪的攝影集《都市•病》攝影師林健恆（Jimmy）接受本報電話訪問時，批評港台管理層做法不合理，提及訪問內容僅圍繞藝術及創作，最多也只有小部份談及警察處理社會運動的手法及現有社會問題等，「如果因為咁而抽起個節目，以後係咪所有（港台）節目只可以讚政府，係要好似大陸官媒咁，只可以歌頌咁呢？」

質疑李百全：你根據咩守則抽起？

Jimmy表示，訪問在去年12月拍攝，拍攝時間大約5日，除了談及有關他的相集，亦有觸及為何要透過攝影展現社會發生情況等問題，整個訪問內容主要圍繞藝術、創作。他憶述，訪問中不多談及政治，最多也是觸及警察處理社會運動的手法及現有社會問題等，例如去年口罩荒。他認為，廣播處長李百全抽起其受訪集數是不合理，亦對此感到生氣，「究竟係《約章》（指《港台約章》）邊一條而要去抽起節目，你有冇講明，你（李百全）夠唔夠膽光明正大同香港人講，究竟你係根據邊一點守則，我喺節目度講咗啲咩嘢，要令你抽起節目？」他質疑，李百全從沒有認真觀看節目，只是以一籃子理由回應。

他坦言，世界各地藝術工作者均會透過作品展現社會問題、對政府不滿，實屬平常事，「如果因為咁而抽起個節目，以後係咪所有（港台）節目只可以讚政府，係要好似大陸官媒咁，只係可以歌頌咁呢？」他慨嘆，香港電台一直於社會舉足輕重，製作多元化、多角度節目，「如果佢（李百全）要因為自己判斷，將所有野單一化去睇，係咪扼殺緊創作自由？」他指，是次港台管理層的處理手法令人失望，難免令人對港台失去信任，如同削弱港台公信力。他促請廣播處長盡快公開交代抽起原因，他亦會與其他受訪嘉賓商討有何跟進行動。

受訪小說作者：盼新監製能編輯自主

早前曾批評港台抽起其集數的《秋鯨擱淺》作者蔣曉薇，日前再於Facebook稱，由邀請至訪問，內容也是由港台決定，並稱完成《秋鯨擱淺》最後階段剛好遇上反修例運動，製作團隊曾問及她創作感受，故她也有談及複雜及糾結的心情，惟訪問主要圍繞閱讀得着。

對於有消息稱她談及對反修例事件的心情，因而成為抽起集數原因，她指，其回應不涉及敏感內容，反問：「『 講咗少少反修例的心情 』不就是關心生命的擱淺的狀態？」她批評，港台從沒有向受訪者清楚交代抽起原因，亦令員工一年來的心血付諸流水，慨嘆：「播不播我那集我不看重，只是想大家知道新港台的紅線定得這樣高。唯願新監製能編輯自主，不用為一個溫和到只能說說感受的節目設限。」

《蘋果》就受訪嘉賓的質疑，再向港台詢問，問及是否因為談及反修例事件而抽起節目，會否公開交代確實抽起集數及原因等，惟港台發言人僅稱：「沒有資料補充。」

據本報早前報道，港台節目《香港故事》多番被打壓，由原先稱《香港故事 – 香港病了》，改稱為《香港故事 – 疫行者》，並押後接近1個月才播放。首集嘉賓、電影《幻愛》導演周冠威曾在訪問談及反修例事件，該集同樣疑被抽起，變成年輕風水師的訪問。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！