全國人大會議今午閉幕，將表決通過有關「完善香港特區選舉制度」決定草案的議案。身兼行會成員的港區人大代表葉國謙指，議案表決後立即會公佈內容，之後交由人大常委會修訂《基本法》附件一和附件二，稍後到立法會就本地法例作出修改。坊間盛傳選委會將由1,200人增至1,500人，參選特首者要在五界別至少取得一定數量的提名，葉國謙未有透露方案詳情，但指選委會其中一個重要功能是選特首，預料新的選舉制度會實施得比較快，今年內可以完成立法會及選委會選舉。

有關決議草案提到會建立選舉的「全流程資格審查」，葉國謙於一電台節目指，過去只由政務官出身的選舉主任負責判斷參選人是否符合參選資格，壓力較大，因此認為應該設立新機制，負責審查參選人的資格。

有意見批評今次改變選舉制度為阻礙民主派參選，葉稱，議會應該吸納反對派意見，但前提是候選人需要「愛國愛港」，不能口說愛國，行為就相反，亦不能聲稱愛港，但就鼓勵打爛港鐵、破壞銀行等暴力行為。他強調，定立機制刪除上述相關人士參選資格是合理，指若朝向推翻國家甚至「隊冧佢」，難以接受。

至於前特首梁振英蠢蠢欲動暗示再參選特首，葉國謙拒評是否支持梁再選，只稱特首最重要是有能力管治好特區，並帶領香港經濟民生向前。

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