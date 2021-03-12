新加坡《聯合早報》早前引述消息，指當局正調查民間人權陣線（民陣）是否違反《國安法》，料民陣會被取締。政權威脅下，多個組織接連與民陣割席，公民黨今日（12日）也證實，決定停止派代表參與民陣的會議及工作，新民主同盟亦表明，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。天主教正義和平委員會和民主中國陣線亦將退出民陣工作。

盡量減低被政權針對風險

泛民圈子近日流傳，去年初選時借出議員辦事處作票站的區議員，也很可能被捲入47人國安案，民陣亦會是下一個目標，故多個政團紛紛退出，讓民陣「自然死亡」，盡量減低被政權針對風險。

公民黨副主席賴仁彪回覆《蘋果》時證實，該黨本周初決定停止派代表參與民陣的會議及工作，並已通知民陣；他表示有責任保護黨員，希望支持者可以理解。

新民主同盟表明，基於現時政治氣氛及形勢，未來將不參與民間人權陣線的工作及會議。

天主教正義和平委員會及民主中國陣線亦將退出

據《明報》報道，天主教正義和平委員會、民主中國陣線亦將退出民陣工作。曾任民陣召集人的天主教正義和平委員會幹事孔令瑜接受該報查詢時指，已向民陣交代退出原因，不作公開說明。

有傳民主黨亦會暫停參與民陣工作，民主黨民主青年主席陳堡明向《蘋果》指，該黨目前未有明確決定，因為現時政治局勢變化太快，下星期中委會或有深入討論。

民陣召集人陳皓桓表示，尊重和理解任何團體作出的決定，坦言目前有6至7個團體表明退出民陣，但民陣目前仍會繼續運作。

早前報道 : 街工宣佈不再參與民陣工作及會議 民陣：尊重理解

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