不少市民及私家醫生批評政府的接種疫苗指引不清晰，衞生署早前諮詢香港內科醫學院制定指引的意見，署方今日（12日）未有發出指引，取而代之是內科醫學院發表聲明，指若慢性病患者感到不適，或其醫療狀況未受控，便應推遲接種疫苗，聲明沒有提及如血壓超過某指數不宜接種疫苗等具體指標。學院委員許樹昌表示，沒有科學證據證明血壓或血糖指數超過某數字，便不宜接種疫苗，世衞及美國疾控中心也沒有以劃一數字作指引，最重要是若慢性病患者有症狀、需求醫或需轉藥，便應暫緩接種疫苗。

孔繁毅曾透露衞生署將於數日內發出清晰指引

疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅日前接受網台訪問時透露，衞生署將於數日內發出指引，清晰表列不適合接種武肺疫苗的情況，供私家醫生及市民參考。當時他舉例指，若市民長期有吸煙習慣，運動時有胸口痛或氣促，自知或懷疑患冠心病，則不宜接種疫苗。指引亦會清楚界定長期病患者不宜接種疫苗的指標，包括血壓長期達160／100以上，血糖HbA1C數值長期達10以上，或有甲狀腺問題，而以上病情未能透過藥物控制，均不適合或須延遲接種疫苗，直至成功控制病情。之後外界期望衞生署會發出類似指引，有清晰數字作指標讓市民及私家醫生評估是否適合接種疫苗。

據悉，衞生署曾諮詢內科醫學院的意見，學院昨日開會，有共識認為難以單一數字決定是否適合接種疫苗，故最後衞生署沒有發出相關指引，取而代之由內科醫學院作出聲明。

該聲明只有3點，指出內科醫學院鼓勵公眾接種疫苗，慢性病患者接種疫苗帶來的好處，遠超疫苗產生不良反應的潛在風險，不良反應屬非常罕見。聲明只表示，若慢性病患者感不適，或其醫療狀況未得到滿意控制並需及早求醫，應推遲接種疫苗。

許樹昌：若以劃一數字決定「會累咗好多人冇得打」

香港內科醫學院委員許樹昌表示，沒有科學數據證明血壓或血糖超過某個指數，便不宜接種疫苗或接種疫苗不安全，如很多長者因血管硬化，上壓會超過150或160，「呢類病人周街都係，如果貿貿然定咗一個數唔畀人打針，反而令到佢哋冇得打」。同樣不少病人的血糖HbA1C數值長期達10以上，不能一概而論。若只制定有關血壓及糖尿指標，「咁肝酵素又點？」

他又指，世衞、美國疾控中心及新加坡等海外內科機構，都沒有用「cut off」（劃線）的數字，來決定民眾可否接種疫苗。

許更表示，昨日內科醫學院開會後，也認為若以劃一數字決定不宜接種疫苗，「會累咗好多人冇得打」，故衞生署不會發出指引，而內科醫學院發表聲明指出三大原則，最重要是若慢性病患者有症狀，需求醫或需轉藥，便應推遲接種疫苗。若慢性病患者病情穩定，有定期服藥及覆診，而又沒轉藥，便適合接種疫苗。私家醫生有責任向市民清楚解釋。許指，肥胖、有吸煙習慣及高血壓等，是患心腦血管病的高危因素，但與接種疫苗沒直接關係。

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