前年7.14沙田區大遊行後，防暴警闖入沙田新城市廣場，引發激烈警民衝突。其間一名港大畢業生被指用雨傘襲擊警員兼咬斷警長手指，被控襲警、對他人身體加以嚴重傷害罪、蓄意傷人，以及公眾地方擾亂秩序行為共四罪，經審訊後早前被裁定全部罪名成立。法官陳仲衡今聽取辯方求情，其間指出案中事主是執行職責的警務人員，而且被告不認罪，沒承擔法律責任的悔意對判刑沒有幫助。被告還柙至下周一判刑。

現年24歲杜啟華今在犯人欄內表現輕鬆，不斷與親友揮手打氣，又將雙手放頭上做出心形動作，離開法庭前再與旁聽親友揮手道別。

有親友拿著一個印有杜啟華樣子的My Melody公仔。親友向記者解釋指，杜的母親喜愛My Melody，故他們特製有杜樣子的My Melody，在杜失去自由的日子，代替杜來陪著杜母。公仔更有錄音功能，只要按著公仔的手，便能聽到杜特有的打招呼聲：「喂，新年快樂，多多指教。」

大律師石書銘今為被告求情時透露，被告自小父母離異，惟從眾多親人的求情信中，可見杜與父母關係良好。他痛錫家庭成員，與母親關係很好，祖父及祖母因杜的案件而大受打擊。被告念大學時的校堂更有120人聯署，讚賞被告願意服務社群。被告的前同事亦指被告已感後悔及知錯。

辯方不否認案件的嚴重性，但指被告年僅24歲，判刑除了要懲罰被告，亦需考慮被告的更生。被告僅是一時行差踏錯，不應讓被告自生自滅。此外，被告不斷充實自己，在裁決前已考取專業健身教練牌照，認為判監兩年至30個月，已能給予被告足夠教訓。

辯方再指，當時現場環境混亂，事發於數分鐘內，望法官將四項控罪同期執行；即使分期，也希望部份刑期可同期執行。

法官陳仲衡反問辯方，蓄意傷人罪的事主身為執行職責的警務人員，卻遭咬斷手指，質疑這是否已是加刑因素。陳官又指即使判處長時間監禁，亦不等於讓被告自生自滅。陳官再指，被告不認罪，如此沒承擔法律責任的悔意對判刑沒有幫助。陳官將被告還柙至下周一判刑。

【案件編號：DCCC778/19】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！