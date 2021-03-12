西營盤URSUS Fitness健身群組蔓延，昨日確診與初步確診個案已超過50宗，並播毒多間健身室及出現二代傳播。政府今日（12日）午夜起收緊健身中心防疫措施，強制所有人於健身中心必須佩戴口罩，不再有任何豁免。消息指，若健身中心繼續爆疫，不排除進一步收緊防疫措施，或關閉健身中心。政府專家顧問，中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台節目訪問時形容數字是很驚人，確診者涉及多個行業擔心在社區造成散播，呼籲如果再有健身中心出現爆發，應立即暫停處所營運。

若再有健身中心爆疫應考慮全部停業

許樹昌說，群組確診者涉及多個行業，且去過多間健身中心及多個場所，擔心成為跳舞群組翻版，造成社區散播，埋下第五波疫情的先兆。他指未來一至兩個星期是關鍵，要視乎有否新個案或其他健身中心爆疫，再決定是否收緊處所措施。

他亦表示，當局應檢視健身中心有否違反防疫規定，例如超出限制人數及空氣流通有無問題等。許又稱，運動時通常呼吸急促，呼出的病毒量高，如果有隱型傳播者無戴口罩，容易出現大爆發，呼籲市民做運動時盡量戴口罩。

業界批涉事健身中心「累街坊」

香港健體專業人員總會會長王曉山則在另一節目中批評今次涉事健身中心「累街坊」，認為可能有關中心防疫措施做得不足，管理上未有太嚴謹，加上未有好的通風系統，一旦有患者無戴口罩，容易將病毒傳播開去，非常擔心令健身中心再次關閉停業。他相信今次是個別情況，強調大部份健身室都很守規矩，嚴格執行防疫措施，建議將爆疫的健身中心停業14天及要求員工做檢測後才上班，以堵截傳播及避免一刀切關閉所有健身中心。

再有人接種科興後死亡 許樹昌料未必與疫苗有直接關係

另外，昨日再有一名70歲老婦接種科興疫苗9日後，在家中暈倒猝死，是12日內第4宗接種科興疫苗後死亡的個案。許樹昌說，死者本身有長期高血壓及退化性膝關節炎，打針後相隔9日死亡，認為未必和接種疫苗有直接關係，但仍要待解剖及相關委員會審視。

衞生署最快今日公佈給予私家醫生有關接種疫苗的具體指引，包括就高血壓、糖尿病及甲狀腺等疾病設定具體不宜接種疫苗的指標。許樹昌說，仍在商討應延遲接種疫苗人士的指引，相信內科醫學院今日稍後會出新聞稿，公佈原則性方向。但他重申，長期病患者如果病情控制得好，接種疫苗是完全無問題，反而如果他們感染武漢肺炎，出現併發症的風險高。

他呼籲如果接種了第一劑疫苗後無出現嚴重過敏等副作用，必須接種第二針，否則抗體水平有限，甚至會隨時間減少，疫苗就會變成「功力未夠」。

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