全國人大日前通過《全國人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度的決定》，正式閹割香港選舉制度。全國人大常委譚耀宗相信，人大常委會下次開會時，將會提及資格審查委員會的成員資格、權力範圍、特首選舉委員會五大界別的分佈，以至部份界別屬團體或個人票，認為由人大訂出具體內容再交由港府立法，程序上會「方便啲」；全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，資格審查委員會委員需兼任審查工作，相信有需要時國安處及警方會協助有關調查工作。

譚耀宗今日出席電台節目時形容，人大通過決定時時全場掌聲雷動，「場面幾感人」，稱港澳辦主任夏寶龍曾與他握手，著他將「全國人民的意願、訊息」帶回香港。

譚耀宗：資格審查委員會委員要熟悉《基本法》和人大決定

譚表示，新設的資格審查委員會委員資格和權力範圍，要待下次人大開會討論，暫未有具體內容。不過他續指，委員會應屬法定組織，委員應熟悉《基本法》、內地法律、人大決定，如人大、政協和基本法委員會委員，而當中一定包括法律界人士，宣稱委員會審查候選人時有《基本法》、《國安法》和人大決定等為依據，並非「鍾意點就點」。

譚又引述全國人大副委員長王晨，資格審查委員會需對候選人作「全流程的監察」，相信選委會、特首、立法會選舉候選人在當選後，言行仍信守宣誓承諾，若候選人在當選後違反宣誓內容的相關罰則，譚指要留待人大會議討論。

全國港澳研究會副會長劉兆佳則指，該委員會應有獨立調查能力，以便調查候選人背景，了解不同政治勢力當中的聯繫，相信由政府官員、有地位及政治判斷力的社會人士成為委員較好，他並建議屆時警方國安處及國安公署提供協助。

劉兆佳指直選功能組別選委會各30席較好

人大通過的草案內容列明，1,500席選委會界別中，「基層、勞工和宗教等界」屬第三界別，被問到何謂「基層」時，譚未有說出具體方向，僅表示基層界別應指一批服務基層的人士，或者草根階層的團體、代表。他估計，人大會議將訂出有關團體的分佈等具體內容，以「方便」港府在人大會議訂出內容後，可盡快展開立法工作。

而劉兆佳就認為，日後立法會內選委會、功能組別和直接各佔30席較好，並培養人才、刺激政治中人做好愛國者的地區工作。

譚耀宗稱人大會討論是否改「雙議席單票制」

譚耀宗指，相信人大將會討論地區直選議席會否改變為「雙議席單票制」，因過往有人認為地區的選區太大，以比例代表制形式選出議席不理想。他在另一個電台節目上表示，現階段未清楚立法會議員的議席分佈，但預料人大會討論，並引述王晨指，選委會選舉產生較大比例立法會議員，認為反映由選委會選出議席會較另外兩個方式多。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！