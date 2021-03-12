黎智英及李柱銘等泛民人士被控前年8月18日組織及參與未經批准遊行，代表黎智英的資深大律師余若薇開始結案陳詞，直指當天維園有集會，警方也希望群眾能夠和平疏散，案中遊行對和平疏散起了重要作用，警方亦決定容忍，沒有任何行動。余若薇形容警方只是反對遊行的形式，但從沒反對實際的行為。她更不解數名警方證人上庭作供時，竟稱案發前沒聽過「流水式」一詞，彷彿要避免提起。

余若薇提到，證供顯示本案的遊行完全和平，惟控方陳詞時卻不斷提及「和平與暴力不能簡單二分」。她希望指出，黎智英於案中沒有做出任何與暴力有關的事，他只是到維園參與活動，事前亦沒有參加民陣與警方的會議。余表示會爭議案情是否符合「遊行」指控、以及黎有沒有「組織」未經批准遊行的犯罪意圖。

案情指民陣原本打算前年8月18日在維園和中環舉行集會，並在港島舉行遊行。余若薇指，民陣一開始已預計有30萬人參加，8月14日與警方開會時亦表明會以「流水式」疏散人群，避免人滿為患。當警方提出只在維園集會，民陣即時提出種種憂慮，表明需要用金鐘及中環等港鐵站疏散人群。

余指當民陣在會議上提到「流水式」疏散，警方顯然理解意思，沒有人提出疑問，大家都是說「照舊、照舊」。到警方8月16日召開記者會交代維園集會安排時，也提及「潮水式」人潮管理。然而，數名警方證人上庭作供時，卻稱案發前沒聽過「流水式」一詞，彷彿要避免提起。最奇怪的是總督察張嘉敏竟稱8月18日才得悉這詞。

另外，總督察古兆輝在會議上承諾將民陣所有意見轉告上級，惟古作供時承認沒有轉告，原因是匯報時沒有機會。余若薇指開會目的就是要好好商討，實在難以理解證人的作為。

結果，警方最終只批准維園集會，反對遊行和禁止中環集會。集會前一天，民陣公佈會安排現任或前任立法會議員帶領集會人士安全地離開維園，前往不同港鐵站疏散。余若薇指出，這是民陣作為主辦單位應做的事，避免參加者到場時感到迷失，產生混亂；而民陣並非阻止市民從維園旁的銅鑼灣和天后港鐵站離開，只是找大家認得的議員帶領群眾，安全合法地疏散。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC536/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！