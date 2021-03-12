經過上周馬拉松式四日四夜的開庭，47名被控「串謀顛覆國家政權罪」的民主派初選人士中，31人的保釋申請最終遭《國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德拒絕，21人行使每8天申請保釋覆核的權利，法庭今處理有關申請。整個早上，庭內庭外氣氛仍舊沉重，沒有「好消息」，反而不時傳出被告被拒保釋的噩耗。蘇惠德最終拒絕所有被告的保釋申請，所有人需繼續還柙，當中包括年僅23歲的梁晃維。

作為港大生物醫學系學生的梁晃維，曾任港大學生會外務秘書及時事委員會主席，2019年11月以225票之差當選中西區區議員，緊接於去年宣佈參與民主派港島區初選，為求在港共政權中爭取僅餘的民主自由，最終卻被控告「串謀顛覆國家政權罪」。

梁晃維曾表示一旦獲准保釋，有意馬上向女友求婚 ，故事確實令人動容及惋惜；而法庭外同樣有着另一番故事，正好細說着一段亦師亦友的關係。

讚梁晃維中學時期已對香港充滿熱誠

梁晃維就讀伊利沙伯中學，其中學老師林老師今早8時半已到場排隊旁聽，欲為學生打氣支持，「（我）一路都撐佢㗎」。回憶起與他相處的點滴，林讚揚梁在中學時期乖巧、低調，但對香港充滿熱誠，「未畢業嗰陣已經活躍，係學生會服務，一路關心香港的發展」。

案件進入司法程序，親友都不便透露太多，林老師同樣有些憂慮，「唔知會唔會觸動嗰個法律，所以唔講得太仔細」。所有憤怒都不敢從鏡頭表露，「總言之大家都心照啦」。

「大家都不必要有任何幻想」

香港司法制度被蓋上「霧霾」，公義難以獲得。林老師苦言整個審訊過程，早已打破了香港整個普通法，「所以大家都不必要有任何幻想」。

看着學生為求爭取公義，未來或需面臨牢獄之苦，林老師坦言：「整體真香港人其實都明白，去到咁嘅情況，（好似）活在戰爭，大家都預咗喺每個角色上盡量付出。」最後亦慨嘆一句，「佢（梁晃維）係做盡咗佢嘅使命感」。

21人覆核保釋的結果塵埃落定，通州街附近的街道仍舊有不少「送車師」，堅持向每一架囚車打氣及聲援。林老師亦在其內，他用瘦削的身體，穩重的聲線，支持及聲援21名被告，包括他的學生──梁晃維，繼續堅持在每個角色中付出。

記者 陳紫晴

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