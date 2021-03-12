開幕日期一拖再拖、曾更換承建商的西九文化區M+博物館將於今年底正式開幕，西九今日（12日）帶領傳媒到場參觀。西九稱，預計大樓年底正式開幕，相信會超支，但暫未能交代具體金額，被問到涉及六四事件或反修例等爭議作品能否展出，M+館長認為並不是問題，只要是涉及歷史、學術及事實的藏品均可以展出。

西九管理局署理行政總裁馮程淑儀稱，M+博物館將會成為標誌性建築，亦是繼1977年的巴黎龐比度中心後，最大型的現代視覺文化博物館，其中主樓總面積達6.5萬平方米，樓高18層，設有33個展覽廳、3間戲院，亦有多媒體中心、學舍、研究中心等。她稱大樓於去年12月底取得入伙紙後，預料今年底可正式開幕。

M+大樓正進行內部裝修工程，博物館館長華安雅及負責建築工程的項目總監蔡培祥帶領傳媒參觀內部樓層及平台等地。華安雅稱地下樓層設有三邊出入口、接待處、商店、教育中心等；蔡則稱大樓的地下原為港鐵機場快綫及東涌綫隧道，該處原本對工程造成障礙，但現則改成大型展區「潛空間」。

港島或可見到LED屏內容

主要展覽館集中在2樓樓層，蔡稱能將主要展館集中在同一層在國際間十分罕見，亦增加擺設展覽靈活性，部份展館牆身以竹砌成，環保亦美觀。蔡稱，博物館的主要收藏品系列，即希克展館則座落大樓北翼，而3樓則屬平台花園，因大樓呈倒「T」字狀，故從3樓平台可仰望65米高、110米闊的大型屏幕，由LED燈及琉璃瓦砌成，博物館會以屏幕介紹藏品和展覽等，連對岸的港島區亦有機會看到屏幕顯示的內容。

M+博物館早年前預計於2019年開幕，但工程一再拖延，早前更中止與承建商的合約，馮程淑儀今日被問到延誤及超支問題時，承認工程有延誤，而2018年曾更換承建商，加上疫情影響物料運送及工程，故至去年底大樓才取得入伙紙，期望年底可舉行盛大開幕儀式。

馮程淑儀：5月向立法會交代財政問題

至於西九財政問題，她稱今年5月會向立法會交代最新情況，她承認西九自08年向立法會申請撥款逾200億元後，建造業價格上升，目前只有足夠資金興建首2批設施，需有長遠財務方案解決財政問題，但現時西九「又唔係即刻冇晒錢」，故暫未有向政府申請撥款的打算。被問到上任行政總裁栢志高突然離職，她則拒作評論。

西九首席工程總監司徒澤民則稱，因更換承建商及工程延誤等，博物館工程的確有超支，但現時無法提供具體數字，預計要年底完工才能交代。

藏品方面，華安雅稱，博物館已有約8,000件藏品，以及4.6萬件檔案藏品。被問到《國安法》下對藏品展出是否有影響，以及如何確展品自由展出不受政治環境影響。華安雅稱M+是一間國際性博物館，會確保展覽在一個恰當狀態展出，而展品能引起討論、學習和歡愉亦十分重要，要成為國際藝術都會，需確保展物能反映不同意見。

至於被問到大樓本身藏有內地藝術家艾未未的藏品，以及涉及六四事件或反修例的藏品能否展出，華安雅認為沒有問題，只要是涉及歷史、學術及事實的藏品均可以展出。

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