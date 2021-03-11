【本報訊】公屋再度出現疫情。石硤尾澤安邨富澤樓昨新增兩宗確診和初步確診個案，涉及一名在邨內鑽石冰室工作的洗碗女工和一名保安。該區區議員吳美表示，對邨內出現隱形傳播鏈感憂慮，已即時要求房署為相關場所消毒。

昨新增的源頭不明個案包括一名60歲洗碗女工（11151號），居於石硤尾澤安邨富澤樓，並在樓下的鑽石冰室工作。她2月22日檢測，結果呈陰性，3月9日再次檢測呈陽性，最後上班為3月10日。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，一名在該處工作的57歲女保安亦初步確診，居於深水埗福榮街13號，暫時屬源頭不明個案，不排除邨內有人傳人的隱形傳播。

化驗結果滯後

另外，深水埗福榮街15號繼早前有兩人確診後，昨再多一名住客染疫，同屬無源頭個案。該名住客為一名65歲女子（11133號），傳染期曾到訪北河街市政大廈和海祥大廈。張竹君稱該大廈早前被納強檢，昨確診的個案與之前個案屬不同樓層。

深水埗區議員吳美對澤安邨陸續出現個案感憂慮，已要求房署為相關場所進行消毒，而涉事的鑽石冰室亦已停業。但她表示，很多街坊都會到鑽石冰室用膳，邨內長者人數較多，擔心隱形傳播鏈將令疫情迅速蔓延。

本港病毒檢測一直問題多多，有市民檢測多日仍未收到結果，因此無法上班；有市民則一人領取數個樣本包，令致樣本包供不應求。本報接獲投訴，兩名市民分別上月28日及本月1日於兩間普通科門診提交深喉樣本檢測，前者等待九日，網上系統才顯示「樣本不適合進行檢測」，後者等待10日仍未收到結果，令致無法上班，批評檢測結果要等逾10日不能接受，憂慮營辦商是否遺失檢測樣本，促當局盡快交代。

食衞局副局長徐德義昨呼籲「市民唔好攞太多（樣本包），留畀有需要嘅市民」。他指社區檢測中心有免費檢測名額，未來七日預約率只有三成，即仍有16萬個名額。