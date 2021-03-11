【本報訊】市民接種科興疫苗後接連出事，12日內錄得四宗死亡個案。昨續有市民到接種中心打針，惟職員替市民接種前，明顯向注射者詢問較多個人健康狀況，昨早有長者為打針通宵失眠，一早起床轉三次車到官涌中心接種，但醫護人員得悉他曾抽筋拒絕打針，令他十分失望，亦有市民打針後感頭暈需送院。

曾出現兩宗打針後死亡個案的官涌接種中心，昨繼續有市民接種科興疫苗。家住藍田廣田邨的獨居長者徐伯，昨早約9時到場準備接種，惟臨場被拒打針。據知昨日現場職員明顯較往日多向市民詢問健康情況，徐伯稱曾向職員表示「冇病冇痛冇病歷，不過間中會抽筋」，職員聞悉後拒絕為他注射，建議他先諮詢醫生意見。

徐伯自言為今次打針一波三折，早前幾經辛苦透過郵局職員填表預約，前晚一直擔心鬧鐘「唔識響」徹夜失眠，昨早更要轉三次車才到來，未料最終撲空，感到相當失望，又坦言不怕有不良反應，「反正遲早都會死，早點死或遲點死，有甚麼分別？」

市民歐小姐亦陪同60多歲母親到場接種，她指對科興信心僅「一半半」，母親有血壓高情況，之前未有諮詢家庭醫生，但因已預約，故也陪母親到來打針。

一日六宗不適入院

早上近10時，一名47歲男子在上址接種科興疫苗後，於休息區觀察期間感頭暈，需由救護車送院檢驗。中心發言人回覆本報表示，據悉該名男士沒有長期病患，但曾有「暈針」紀錄，送院前清醒，一切維生指數正常。

衞生署指截至昨零時零分的過去24小時共有六宗送院個案，其中五宗出院，一名67歲男子在中央圖書館接種中心接種後，出現胸口痛及心悸，送院後情況穩定要留院觀察。