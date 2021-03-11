【本報訊】自去年起，社區組織CAPcoupon與區議員合作，向有需要的在學青年派發膳食券，津貼他們到社區小店用膳，再透過「街坊埋單」形式，讓有心的香港人主動出手認領單據，今年內已經向合資格人士資助超過二萬次膳食。受武漢肺炎疫潮影響，本港的失業率升至近年新高，大量年輕人一畢業就失業。CAPcoupon近日就決定將服務對象擴展至30歲或以下的待業人士，希望能夠幫到更多有需要的香港人。

30歲或以下可領取

負責人A（化名）表示，2021年的短短兩個多月內，CAPcoupon已派出二千多張優惠卡，反映不少青年人對生活援助有需要。同時，本港失業率高企，經濟下滑，年輕人就算本身有很高學歷，亦無法找到合適或足夠餬口的長工，只能打散工幫補，甚至要失業。過去亦有負責派發優惠卡的區議員反映，有真正有需要人士因沒有學生證，而失去援助資格。

因此，CAPcoupon決定擴展派發膳食券計劃，由3月15日起，除14歲或以上的在學人士外，30歲或以下受疫情影響而正待業或就業不足的青年，亦可向各區約150名區議員申請援助，每人每星期可獲得一張相等於600元的優惠卡。

受助人可以到全港約400間合作的小店消費，並以優惠卡上的貼紙支付。其他街坊可主動認領張貼出來的有關單據，代受助人「埋單」。A指，港人反應踴躍，單據張貼一、兩天就很快有港人代為埋單，「支持嘅人仲多過用嘅人」，令人欣慰。